Üye Girişi
Soğuk hava nedeniyle vatandaşlara salep dağıtıldı - Son Dakika

Soğuk hava nedeniyle vatandaşlara salep dağıtıldı

23.12.2021 16:53
Soğuk hava nedeniyle vatandaşlara salep dağıtıldı

Soğuk havanın etkisini göstermesiyle Sultangazi Belediyesi ekipleri, vatandaşlara salep dağıttı.

Soğuk havanın etkisini göstermesiyle Sultangazi Belediyesi ekipleri, vatandaşlara salep dağıttı.

Meteorolojiden gelen uyarıların ardından bu sabah İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı başladı. Etkisini gösteren soğuk havaya karşılık belediye ekipleri de harekete geçti. Sultangazi Belediyesi'nin Sultan Çiftliği Merkez Camii'nin yanında bulunan 'İkram Çeşmesi'nden bu kez soğukta üşüyenler için salep aktı. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve ekipler soğukta üşüyen vatandaşlara ve okuldan çıkan çocuklara salep dağıttı. Dağıtıma, ünlü radyocu Hopdedik Ayhan da eşlik etti. Vatandaşlar, çeşmenin önünde salep almak için kuyruğa girdi.

VATANDAŞIMIZIN İÇİ ISINSIN İSTEDİK

İkram Çeşmesi'nin Av. Abdurrahman Dursun'un talimatıyla kurulduğunu hatırlatan Nurcan Öztürkmen, "Biz burada çorba da dağıtıyoruz, yazın sıcaklarında ise limonata dağıtıyoruz. Bugün hava soğuk, İstanbul'a güzel bir kar yağdı. Vatandaşımızın içi ısınsın diye salep dağıtalım dedik. Bu anlamda mutluyuz. Onlar da bu durumdan çok mutlular. Çalışmalarımızı bu şekilde devam ettireceğiz. Vatandaşımızın soğukta, sıcakta hep yanındayız. Bu dağıtımımız devam edecek" diye konuştu.

SOĞUK HAVADA EN GÜZEL ŞEY SALEP

Çeşmenin önünden geçerken uğradığını belirten Hopdedik Ayhan ise "Soğuk havada en güzel şey saleptir bence. Salebi sevmeyen olmadığını düşünüyorum. Okuldan çıkan çocuklar da var. Çocuklara sağlıklı beslensinler diyoruz. Gazlı içecek, meyve sularının yerine salep kışın daha güzel. Üzerine tarçın attığınızda daha da güzel" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ MEMNUN KALDI; İÇİMİZ ISINDI

Çeşmeden salep alan Süleyman Vural, "Salep çok güzel, Allah tekrarını nasip etsin. Soğukta çok iyi geldi" dedi.

Uygulamayı çok iyi bulduğunu söyleyen Ayşe Şakir, "Başkanımız bizi düşünmüş. Sıcacık, içiyoruz. Bugün çocuk dondu, çocuğa çok iyi geldi" diye konuştu.

8 yaşındaki Firdevs Şakir, "Salebi çok beğendim. Salebi seviyorum, çok üşümüştüm, iyi geldi" dedi.

Halenur Mutlu da, "Böyle bir ikram için teşekkür ediyorum, iyi oldu. İçimiz ısındı, çok memnun kaldık" diye konuştu.

Sağlık çalışanı Orhan Özdemir de "Soğuk bir günde bu salep ilaç gibi geldi. Abdurrahman Başkan'a teşekkür ediyorum" dedi.

7 yaşındaki Murat Celep de "Salep çok güzel, dışarıda biraz üşümüştüm. Bana çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.


Soğuk hava nedeniyle vatandaşlara salep dağıtıldı
Soğuk hava nedeniyle vatandaşlara salep dağıtıldı
Soğuk hava nedeniyle vatandaşlara salep dağıtıldı

Sultangazi, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Soğuk hava nedeniyle vatandaşlara salep dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Genç kız, kocaya kaçan annesiyle canlı yayında yüzleşti Genç kız, kocaya kaçan annesiyle canlı yayında yüzleşti         
16:46
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
13:20
Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı         
12:59
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Dolardaki düşüş sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatlarına yüzde 22 indirim Dolardaki düşüş sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatlarına yüzde 22 indirim         
11:35
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
16:46 Genç kız, kocaya kaçan annesiyle canlı yayında yüzleşti
16:41 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
16:40 Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor
16:34 Putin yüksek faiz politikasını savunurken, Türkiye'yi kötü örnek olarak gösterdi: Aksi halde sonumuz Türkiye gibi olabilir
16:23 Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!
16:22 Kaçırılan engelli genç kız elleri kolları bağlı bulundu! Müjdeyi, Müge Anlı verdi
16:21 Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?
16:20 Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi
16:17 Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum
16:13 Televizyonunuzu yalamak ister misiniz? İşte yalanabilir televizyon teknolojisi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 17:03:04. #1.13#
SON DAKİKA: Soğuk hava nedeniyle vatandaşlara salep dağıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement