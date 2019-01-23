Son Dakika Haberleri: Soğuk Hava Nehir ve Dereleri Dondurdu

Soğuk Hava Nehir ve Dereleri Dondurdu

33 dakika önce

AĞRI/ Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava sebebiyle Ağrı ve Iğdır'da nehir, dere ve çeşmeler dondu.

Soğuk Hava Nehir ve Dereleri Dondurdu, System.String[]
AĞRI/ Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava sebebiyle Ağrı ve Iğdır'da nehir, dere ve çeşmeler dondu.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Ağrı'da, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Kışın sert ve çetin geçtiği kentte özellikle sabaha doğru etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle Murat Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Ağrı- Van kara yolunun Yolyazı köyü mevkisindeki kayalıklarda buz sarkıtları oluştu, dereler dondu.

Köy girişinde kayalık bölgede oluşan yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki buz sarkıtları dikkati çekti.

Ahmed-i Hani Havalimanı karşısında bulunan köydeki buz tutan kayalıklar, köylülerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Buz tutan kayalıkları oyun alanına çeviren çocuklardan Mustafa Durmuş, AA muhabirine, buz tutan kayalıkların köylerine güzellik kattığını söyledi.

Durmuş, "Köyümüzün arka kısmındaki kayalıklarda metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Biz de her gün gelip burada oyun oynuyoruz. Havalar çok soğuk. Köydeki nehir de buz tuttu, burada oyun oynadıktan sonra nehirdeki buzları kırıp selelerle balık tutuyoruz." diye konuştu.

Seyrine doyumsuz manzara

Çocuklardan Emircan Kurt da köydeki suların kayalıklara geldiğini ve soğuk hava ile buzlanma oluştuğunu ifade etti.

Buz tutan kayalıkların seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardığını anlatan Kurt, "Burada oyun oynayıp kızakla kayıyoruz, fotoğraf çekenler de oluyor." dedi.

Iğdır

Bölgede dondurucu soğukların yaşandığı bir başka kent Iğdır'da da yaşam olumsuz etkileniyor.

Hava sıcaklığının kent merkezinde gece sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Iğdır'da soğuklar özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

Şehrin Tuzluca ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde akarsular ve çeşmeler buz tuttu.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte kış bir yandan zorluklara yol açarken diğer taraftan güzel görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:24 Kaynak: AA

Iğdır, Ağrı, Güncel
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