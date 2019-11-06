Son Dakika Haberleri: Soğuk hava prostat şikayetlerini arttırıyor
Son Dakika Güncel Soğuk hava prostat şikayetlerini arttırıyor

Soğuk hava prostat şikayetlerini arttırıyor

8 saat önce

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil, prostat büyümesi olan erkeklerin özellikle kış döneminde bazı tedbirler alarak idrar şikayetlerini kontrol altına alabileceğini söyledi.

Soğuk hava prostat şikayetlerini arttırıyor, System.String[]

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil, prostat büyümesi olan erkeklerin özellikle kış döneminde bazı tedbirler alarak idrar şikayetlerini kontrol altına alabileceğini söyledi.

Prostat büyümesi olan erkelerin kış mevsiminde yakınmaları artabileceğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil, "Çünkü vücutta soğuktan en çok etkilenen organların başında prostat gelir. Soğuğa maruz kalma durumunda idrar yakınmalarında akut kötüleşmeler beklenebilir. Prostat büyümesi olan erkekler, özellikle kış döneminde bazı tedbirler alarak idrar şikayetlerini kontrol altına alabilirler. Erkekler fark etmese de 35'li yaşlardan itibaren prostat büyümeye başlıyor" dedi.

Hemen hemen her erkekte prostat büyümesi olmasına rağmen, idrar yapma alışkanlığında bozulma herkeste olmayabileceğini belirten Yeşil, "Olağan idrar yapma alışkanlığında, tutarlı değişiklikler ortaya çıktığında prostat büyümesi akla gelmelidir. İdrara sık çıkma, gece idrara kalkma, idrar yaparken sızı yanma, idrarı hemen başlatamama, idrarın kesik kesik gelmesi, incelmesi, saçılması, idrarı boşaltma süresinin uzaması, birden idrara sıkışma, bazen yetişmekte zorlanma gibi yakınmaları olanlarda prostat büyümesi değerlendirilmelidir. İdrar alışkanlığındaki bu tür bozulmalar erkeklerin yaşam kalitesini etkilemektedir" şeklinde konuştu.

(İHA)

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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