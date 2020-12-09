"Soğuk hava psoriasis'i şiddetlendiriyor" - Son Dakika

"Soğuk hava psoriasis'i şiddetlendiriyor"

09.12.2020 10:22

Havaların soğumasıyla birlikte şiddetlenen sedef hastalığının sadece bir deri rahatsızlığı olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir "Dünyada ortalama 125 milyon insanın, ülkemizde ise 1 milyona yakın sedef hastası olduğu düşünülüyor.

Havaların soğumasıyla birlikte şiddetlenen sedef hastalığının sadece bir deri rahatsızlığı olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir "Dünyada ortalama 125 milyon insanın, ülkemizde ise 1 milyona yakın sedef hastası olduğu düşünülüyor. Sedef hastalarında obezite, diyabet, bağırsak hastalığı ve kalp damar hastalıkları görülme oranının arttığı görüldü. Uzun yıllar tedavi almayan hastalarda, derideki bu iltihabın, damarlarla diğer organlarda da bozukluklara yol açma durumu olduğu unutulmamalı" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, halk arasında sedef hastalığı olarak bilinen psoriasis'in hemen her yaşta görülebildiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Topaloğlu Demir, "Psoriasis ataklarla ve iyilik dönemleriyle seyreden bağışıklık sistemi aracılığıyla ortaya çıkan iltihabi bir hastalıktır. Ekvatora uzak özellikle kuzey ülkelerinde görülme sıklığı artarken, Ekvatora daha yakın Afrika ve Asya ülkelerinde görülme oranı azalıyor. Dünyada ortalama 125 milyon insanın, ülkemizde ise 1 milyona yakın sedef hastası olduğu düşünülüyor" dedi.

"SONBAHAR VE KIŞ AYLARINDA ARTIYOR"

Özellikle güneşin etkisinin azaldığı sonbahar ve kış aylarında sedef hastalığında artış olduğuna işaret eden Doç. Dr. Topaloğlu Demir, "Kış mevsiminde artan cilt kuruluğuna bağlı olarak kaşıntı artar, kaşımak yeni sedef döküntülerinin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu mevsimde, çok sıcak su ile yıkanılmamasını, derimizi kurutmayan sindet temizleyiciler ile yıkanmalarını, banyolardan sonra nemlendiricileri 3 dakika içinde tüm vücuda uygulamalarını, günlük olarak ciltlerini nemlendirmelerini, öneririm" ifadelerini kullandı.

"DİYABET RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Psoriasis'in dermatolojinin en eski hastalıklarından birisi olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Topaloğlu Demir, şöyle devam etti: "Psoriasis'in bilinirliliği antik çağa, M.Ö. 400'lü yıllara kadar uzanıyor. Eskiden psoriasis, deri hastalığı olarak bilinirdi. Fakat son yıllardaki araştırmalar psoriasis'in basit bir deri hastalığı olmadığını gösteriyor. Deri dışında en sık tutulum eklemlerde görülüyor. Eklem dışında kalp ve damarlar, karaciğer, böbrek ve göz gibi pek çok organ ve sistemde de bulgular ortaya çıkıyor. Ayrıca sedef hastalarında obezite, metabolik sendrom, diyabet, bağırsak hastalığı ve kalp damar hastalıkları görülme oranının arttığı görüldü. Bazı hastaların sedefi sadece bir deri hastalığı gibi düşünüp tedavi istemediklerine şahit oluyorum. Uzun yıllar tedavi almayan hastalarda, derideki bu iltihabın, damarlarla diğer organlarda da bozukluklara yol açma durumu olduğu unutulmamalı."

"TÜM VÜCUDU KAPLAYABİLİR"

Doç. Dr. Topaloğlu Demir, psoriasis'in belirtilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Sedef hastalığı deride, üzeri sedefi renkte kepeklerle kaplı, hafif kabarık olan kızarıklıklarla seyreden, süreğen ve iltihaplı bir hastalıktır. Adını bu kızarıklıkların üzerindeki kepeklerin renginden alır. En sık gözlenen bölgeler, saçlı deri, diz, dirsek başta olmak üzere kol ve bacakların dış kısımları, kalça ve kuyruk sokumu olsa da tepeden tırnağa her yer tutulabilir. Kepekli kızarıklıklar dışında koltuk altı, kasık, meme altı ve göbek deliği gibi katlantı yerlerinde pişik benzeri bir görünüm ile ortaya çıkabilir. Hastaların yaklaşık yarısında ise tırnaklarda çukurcuklar, yağ damlası benzeri lekeler, tırnak altında boşalma ya da kalınlaşma şeklinde bulgular gözlenir. Az sayıdaki hastada ise el ve ayak tabanlarında daha nadiren de tüm vücutta yaygın içi irinli, küçük su kabarcıkları şeklinde görülebilir."

"BULAŞICI DEĞİL AMA GENETİK BÜYÜK ROL OYNUYOR"

Sedef hastalığının en sık 20'li ve 50'li yaşlarda görülmekle birlikte hemen her yaşta ortaya çıktığına işaret eden Doç. Dr. Topaloğlu Demir, şu bilgileri verdi: "Kadın ve erkeklerde görülme oranı benzerdir. Çocuklarda yetişkinlere oranla daha az görülür. Genetik yatkınlığı olan kişilerde, fiziksel ve psikolojik travmalar, stres, enfeksiyonlar (çocuklarda özellikle beta mikrobu), ilaçlar, kalsiyum düşüklüğü gibi metabolik durumlar ve güneş yanığı gibi tetikleyici çevresel faktörler nedeniyle bağışıklık sisteminde ortaya çıkan bozukluklar sonucu ortaya çıkar. Kesinlikle bulaşıcı bir hastalık değildir, aile fertleri içerisinde birden fazla kişide görülmesi kalıtsal özelliği ve aile fertlerinin benzer çevresel tetikleyicilere sahip olması ile ilgilidir."

"AKDENİZ DİYETİ HASTALIĞA İYİ GELİYOR"

Doç. Dr. Topaloğlu Demir, psoriasis tedavisini ve beslenme önerilerini ise şöyle açıkladı: "Hastalığın yaygınlık derecesine ve etkilenme durumlarına göre sürme ilaçları, ışık ve lazer tedavilerini, ağızdan alınan çeşitli iltihap önleyici ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçları kullanıyoruz. Ayrıca deri altına veya damardan uygulanan bağışıklık düzenleyici iğnelerden oluşan çeşitli tedavileri tek başına veya birlikte veriyoruz. Son yıllarda bağışıklık sistemimizi düzenleyen yeni nesil sedef iğneleri ile sedef hastalarında yıllarca süren tam veya tama yakın iyileşme elde edebiliyoruz. Hastaların günlük aldıkları kalori miktarını azaltmalarını yani düşük kalorili beslenmelerini ve ideal kilolarını korumalarını öneririm. Mevsime uygun taze sebze ve meyve tüketimi, iyi yağlarla pişirilmiş sebze yemekleri, kırmızı et yerine mümkün olduğunca balığın tercih edilmesi yani vücuttaki iltihabı baskılama özelliği olan Akdeniz diyetini benimsemelerini ve sporu hayatlarına dahil etmelerini, ayrıca sigara ve alkolü bırakmalarını tavsiye ediyorum."

Kalp Damar Hastalıkları, Sedef Hastalığı, Şeker Hastalığı, Obezite, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Soğuk hava psoriasis'i şiddetlendiriyor' - Son Dakika


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