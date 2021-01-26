Soğuk hava sakatata talebi artırdı - Son Dakika

Soğuk hava sakatata talebi artırdı

26.01.2021 12:57

- Soğuk hava sakatata talebi artırdı Sivas'ta havaların soğuması ile birlikte kış aylarının vazgeçilmezi olan sakatata talep yüzde 80 arttı Sivas'ta havaların soğuması ile birlikte kış aylarının vazgeçilmezi olan sakatata talep yüzde 80 arttı.

- Soğuk hava sakatata talebi artırdı

Sivas'ta havaların soğuması ile birlikte kış aylarının vazgeçilmezi olan sakatata talep yüzde 80 arttı

SİVAS - Sivas'ta havaların soğuması ile birlikte kış aylarının vazgeçilmezi olan sakatata talep yüzde 80 arttı.

Kış aylarının çetin geçtiği Sivas'ta hava sıcaklıları sıfırın altında eksi 20 derecelere kadar düştü. Havaların soğuması ile birlikte büyük ve küçükbaş hayvanların kelle, pöç, dil, karaciğer, işkembe gibi iç organlarından oluşan sakatata da talep arttı. Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında olan sakatat satışları yaz aylarına oranla yüzde 80 oranında yükseldi. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hastalıklara iyi geldiği düşünülen sakatatın kilogram fiyatları ise 5 Lira ile 40 Lira arasında değişiyor.

Şifalı olduğuna inanılıyor

Çarşıbaşı mahallesinde bulunan sebze halinde Sakatatcılık yapan Ferhat Yıldız, kış aylarında sakatata talebin artmasının nedeninin insan vücuduna faydası olduğunu belirterek "Memleketimiz Sivas Türkiye'nin soğuk illerinden birisi. Soğuk olunca sakatata talep yüzde 70-80 daha çok artmaya başladı. Çok artıyor. Çünkü soğuğa en büyük direnci gösteren sakatat. Bütün hepsinin ayrı ayrı lezzetleri insan vücuduna ayrı ayrı faydaları var. Mesela kelle eti dediğimiz lifli yiyecekler arasına girer. Karaciğer yine aynı şekilde. İnsandaki kansızlığa birebir. Pandemi dünyayı etkiledi. En çok talep gören paça ve pöç. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendirdiği, direnci artırdığı için paça ve pöçe pandeminin zararı olmadı. Fiyatlar ise Karaciğerimiz 35 lira. Yürek 15 lira. Kelle yanak etimiz 25 lira. Yine dilin kilosu 35 lira" şeklinde konuştu.

Sakatat almaya gelen Osman bayındır ise, "Kış günü bazen tüketiyoruz. Yazın olmuyor da kışın işkembe ciğer alıyoruz. Kışın hastalıklara iyi geliyor diye alıyoruz. Çocuklara da yedirmeye çalışıyoruz. Virüsten falan da koruyor diyorlar. O yüzden alıyoruz" dedi.

Soğuk hava sakatata talebi artırdı
Soğuk hava sakatata talebi artırdı
Soğuk hava sakatata talebi artırdı
Soğuk hava sakatata talebi artırdı

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Soğuk hava sakatata talebi artırdı - Son Dakika Ekonomi


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