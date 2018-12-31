Soğuk Hava Sebze Pazarını Etkiledi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan soğuk hava ve don, pazartesi günleri kurulan sebze pazarını olumsuz etkiledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan soğuk hava ve don, pazartesi günleri kurulan sebze pazarını olumsuz etkiledi.





Pazar esnaflarından Hasan Kemal Akçakale (55), yaptığı açıklamada, Ankara'dan getirdiği sebze ve meyveleri ilçe pazarı ile birlikte, yakın pazarlarda sattığını söyledi.



Bu mevsimlerde, pazarlarda yerli ürünün çok az olduğunu belirten Akçakale, "Otuz seneden fazla bir zamandır pazarcılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Yaz aylarında bu bölgede yetişen meyve ve sebzelerin satışını yapıyorum. Kış aylarında ise Ankara halinden aldığımı ürünleri, Kastamonu, Tosya, Çankırı merkez ve ilçesi Ilgaz gibi yakın pazarlarda satıyorum. Bu gün olduğu gibi çok soğuk havalarda çoğu pazarda tezgah açmıyoruz." dedi.



Kendisinin Tosya'da tezgah açtığını ancak birçok meslektaşının tezgah açamadığına işaret eden Akçakele, "Pazarda müşteri de çok az bugün. Böyle soğuk havalarda vatandaşlar ihtiyaçlarını genelde marketlerden karşılıyor. Markette bulamadıkları ürün için pazara geliyorlar. Müşterinin az olması fiyatların düşmesine neden olmalı ama pazara soğuk hava yüzünden ürün az geldiği için aksine fiyatlarda artış meydan geliyor." diye konuştu.



Tosya Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akdiken ise Tosya'nın 228 bin dekar tarım arazisine sahip olduğunu hatırlatarak şunları dile getirdi:



"Tosya'da, mevsim şartları nedeniyle yılda bir defa ürün hasat edilmektedir. Kış aylarında ilçenin sebze ve meyve ihtiyacı dışarıdan gelen ürünlerle karşılanmaktadır. Bu nedenle doğal olarak kış aylarında meyve ve sebze fiyatlarında artış meydana geliyor."

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