Soğuk Hava Sıcak Salon Ailecek Spor
12 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında her yaşta vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarda Spor Projesine Kayseri'den ilgi büyük.
Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında her yaşta vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarda Spor Projesine Kayseri
'den ilgi büyük.
Projenin amaçlarından biri olan spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan sportif etkinliklerle tam anlamıyla hedefine ulaşıyor. Kadir Has
Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi salonunda akşam saatlerinde her yaştan vatandaşımız masa tenisi oynayarak soğuk havalarda sıcak salonlarda zamanlarını sporla dolu dolu geçiriyorlar. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:00 Kaynak: İHA
İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı
İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı
Ünlü Oyuncunun 26 Çocuğu ve 8 Tane Torunu Olduğu Ortaya Çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Bor Hamlesi! Artık Tarımda da Kullanılacak