Son Dakika Haberleri: Soğuk Hava Sıcak Salon Ailecek Spor

Soğuk Hava Sıcak Salon Ailecek Spor

12 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında her yaşta vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarda Spor Projesine Kayseri'den ilgi büyük.

Soğuk Hava Sıcak Salon Ailecek Spor, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında her yaşta vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarda Spor Projesine Kayseri'den ilgi büyük.

Projenin amaçlarından biri olan spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan sportif etkinliklerle tam anlamıyla hedefine ulaşıyor.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi salonunda akşam saatlerinde her yaştan vatandaşımız masa tenisi oynayarak soğuk havalarda sıcak salonlarda zamanlarını sporla dolu dolu geçiriyorlar. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:00 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
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