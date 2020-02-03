Soğuk hava sürücülere gece nöbeti tutturdu - Son Dakika
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Soğuk hava sürücülere gece nöbeti tutturdu

1 saat önce

Ağrı'da etkili olan iki günlük kar yağışının ardından, Sibirya soğuklarını aratmayan soğuk hava yeniden etkisini hissettirirken, araç sahipleri araçlarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı.

Soğuk hava sürücülere gece nöbeti tutturdu, System.String[]

Ağrı'da etkili olan iki günlük kar yağışının ardından, Sibirya soğuklarını aratmayan soğuk hava yeniden etkisini hissettirirken, araç sahipleri araçlarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı.


İki gün aralıksız süren kar yağışının ardından gece termometrelerin yeniden eksi 20 derecenin altına düştüğü kentte, günlük yaşam durma noktasına geldi. Araçlarını soğuktan branda ve battaniye örterek korumaya çalışan vatandaşlar, araçlarının soğuktan donmasına engel olamayınca, gece soğuk hava nöbeti tutmaya başladı.


Dinlenme tesislerinde bekleyen tır şoförleri, gece boyunca yakıt depolarının altında ateş yakıp, her iki saatte bir araçlarını çalıştırarak, araçlarının donmaması için önlem almaya çalıştı.


'Araç donduğu için yola devam edemedik'


Yolda soğuk hava nedeni ile aracının donması üzerine dinlenme tesisinde gece beklemek zorunda kaldığını belirten tır şoförlerinden Hacı Erdem, gece boyunca araçlarının donmaması için nöbet tutmak zorunda kaldıklarını söyledi. Erdem: " Hava soğuk olduğu için yolda araç donuyor. Gece beklemek zorunda kaldık. Burada da yine soğuktan aracın donmaması için gece iki saatte bir kalkıp, aracı çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Ben buraya İzmir'den yük getirdim. Iğdır'a doğru devam edeceğiz. Ama soğuk hava arabaları dondurduğu için bizde mecburen nöbet tutuyoruz. Arabaları çalıştırmak zorunda kalıyoruz. İşimiz çok zor" dedi.


Bir diğer tır şoförü Erkan Eroğlu ise, uluslararası yük taşıdığını dile getirerek: " Biz bu havada çok zorluk yaşıyoruz. Ağrı'da gerçekten hava çok soğuk. Şu an arabamız tamamen donmuş çalışmıyor. Gümrüğe gideceğiz. Gidemiyoruz. Tesise girdik ve çıkamıyoruz. Ateş yakıp çalıştırmaya çalışıyoruz. Gece boyunca da diğer arabalarında donmaması için mecburen nöbet tutuyoruz. Memleketin durumu ortada. Allah yardım etsin" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Araç, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:11 Kaynak: İHA
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