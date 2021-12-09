Soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Beyaza bürünen kent merkezi

Karla kaplanan cadde ve sokaklar

Karlı yollarda yürüyen vatandaşlar

Karlı havada yolda ilerleyen araçlar

Buz tutan nehir ve karla kaplı arazi üzerindeki kuşlar

Esnafın iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizlemesi

Esnaf Nevzat Koç ile röportaj

Karla kaplanan aracını temizleyen vatandaşlar

AĞRI - Ağrı'da da gece başlayan ve sabaha doğru etkisini kaybeden yağış sonrası, cadde ile sokaklar karla kaplandı.