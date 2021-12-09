Beyaza bürünen kent merkezi
Karla kaplanan cadde ve sokaklar
Karlı yollarda yürüyen vatandaşlar
Karlı havada yolda ilerleyen araçlar
Buz tutan nehir ve karla kaplı arazi üzerindeki kuşlar
Esnafın iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizlemesi
Esnaf Nevzat Koç ile röportaj
Karla kaplanan aracını temizleyen vatandaşlar
AĞRI - Ağrı'da da gece başlayan ve sabaha doğru etkisini kaybeden yağış sonrası, cadde ile sokaklar karla kaplandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika