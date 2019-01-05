Soğuk Hava ve Kar Yağışı Etkisini Göstermeye Devam Edecek

Soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya: "Uyarıyı gerektirecek bir yağış beklentisi içerisinde değiliz"AFYONKARAHİSAR - Meteoroloji Afyonkarahisar 5.

Soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya:

"Uyarıyı gerektirecek bir yağış beklentisi içerisinde değiliz"



AFYONKARAHİSAR - Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, kentte hava sıcaklığının düşeceğini ve aralıklarla kar yağışının devam edeceğini söyledi.

Akçaya, öncelikle Aralık ayı ve geçtiğimiz senenin değerlendirmesinde bulundu. Yağışlı bir 2018 yılını geride bıraktıklarını belirten Alper Akçakaya, "Yağışlar bakımından güzel bir yılı geride bıraktık. 2018 yılın da en son ay olarak 2018 in Aralık ayı olarak Afyonkarahisar 84,9 milimetre yağış aldı ki bu uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir rakamdır.2017 göre kıyaslarsak 2017 göre iyi bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Bu rakam Denizli'nin ve Uşak'ın 2017 yılı yağışlarının çok çok üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yağışlı sistemlerimiz Ocak ayında da devam ediyor. 2019 yılının bu ilk günlerinde önümüzdeki hafta içeresine baktığımızda Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günü bölgemiz yağışlı bir sistemin etkisi altında olacak görülen yağışlar genellikle kar yağışı şeklinde olacak ancak Denizli'deki yağış yağmur şeklinde olması beklentisi içerisindeyiz. 4 gün boyunca soğuk havanın etkisinde olduğumuz bu zaman zarfında alacağımız yağışlar çok kuvvetli olmayacak aralıklı olarak hafif hafif sürekli bir yağış şeklinde görülecek. Özellikle Afyonkarahisar ve Uşak'ta bu yağışları göreceğiz. Ancak biraz daha batıya ve güneye eğildiğimiz zaman bu bölge sınırları içerisinde Denizli'de bu yağışların il merkezinde yağmur şeklinde, yükseklerinde ancak kar ve karla karışık yağmur şeklinde olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Mevsim itibariyle alacağımız yağışlar uyarıyı getirecek yağışlar değil normal mevsimin gerektirdiği yağışları alıyoruz. Çok fazla böyle hayatı etkileyebilecek değil ki Afyonkarahisar insanı halkı bu yağışlara uzun yıllar boyunca gördüğü alışık olduğu yağışlar. Kış mevsimindeyiz malum bu yağışları alacağız. Normal yağışlar kar olacak kış mevsiminde hayatı çok zorlaştıracak bir yağış olmayacak. Uyarıyı gerektirecek bir yağış beklentisi içerisin de değiliz. Geçtiğimiz haftalarda mesela bir gecede 20 santimetre yağış aldık. O zaman bile hayatı çok böyle zorlaştırıcı bir şekilde olmadı ki biz gerekli kurumlarla koordinasyonlu bir şekilde bu bilgileri paylaştığımız için kurumlarımız koordinasyonu sağlıyor. Vatandaşlarımız da bizim yapmış olduğumuz tahminleri değerlendirmeleri gerek akıllı telefonlarda ki mobil uygulamaları gerek web sayfalarımızdan ulaşabiliyorlar" dedi.

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