Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı

14.03.2022 16:07

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldıZONGULDAK Zonguldak'ta dört gündür olumsuz hava koşulları nedeniyle tezgahlar boş kaldı.

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı

ZONGULDAK Zonguldak'ta dört gündür olumsuz hava koşulları nedeniyle tezgahlar boş kaldı.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denizden umduğunu bulamadı. Balığın olmaması nedeniyle tezgahlarda boş kaldı. Balık almak için tezgahlara gelen vatandaşlar ise eli boş döndü. Balıkçı Bayram Yılmaz, "Hava şartları belli. Önümüzde ki günlerde belki olur. 10-15 gün sonra balık sezonu bitiyor. Ondan sonra Allah Kerim. 4 gündür balık yok. Havanın soğuk olması balıkçılar için önemli değil. Denizden sudan. Deniz kendi kendine istop ediyor. Çoğu kayıklar istop etti. Sezon yavaş yavaş kapanıyor" dedi.

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı
Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı
Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı

YORUMLAR
500
Kar yağışının ardından açan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu Kar yağışının ardından açan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu Zonguldak'ta karda evlerinden çıkamayan 5 hastanın yardımına belediye yetişti Zonguldak'ta karda evlerinden çıkamayan 5 hastanın yardımına belediye yetişti

Zonguldak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Bergen'in doktorundan yıllar sonra gelen itiraf: Vücudunu zımparaladım
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:39:27. #1.11#
SON DAKİKA: Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement