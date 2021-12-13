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Son dakika haber: Doğu Anadolu'da baraj gölü, gölet, nehir, dere ve şadırvanlar buz tuttu - Son Dakika

Son dakika haber: Doğu Anadolu'da baraj gölü, gölet, nehir, dere ve şadırvanlar buz tuttu

13.12.2021 11:47

Son dakika haberler... Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yüzünden baraj gölü, gölet, nehir, dere, çeşme, şadırvanlar ile araç camları buzla, ağaçlar da kırağıyla kaplandı.

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yüzünden baraj gölü, gölet, nehir, dere, çeşme, şadırvanlar ile araç camları buzla, ağaçlar da kırağıyla kaplandı.

Bir süre önce etkili olan kar ile beyaza bürünen Erzurum'da kar sonrası etkisini artıran soğuk hava yüzünden cadde ve sokaklar buzla kaplandı, otomobiller ile ağaçlarda kırağı oluştu.

İnsanların kaygan zemin nedeniyle yolda yürümekte güçlük çektiği kentte, bazı otomobil sahipleri araçlarını soğuk nedeniyle çalıştırmakta güçlük çekti.

Kentte, bazı camilerin şadırvanları buz tutarken, sabahın erken saatlerinde etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı.

Ardahan

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ölçülen Ardahan'da soğuk hava yüzünden ağaçlar ve yapraklar kırağıyla kaplandı.

Vatandaşların araçlarını battaniye ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştığı kentte, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Doğanın kardan dolayı beyaza bürünmesi sebebiyle yiyecek bulmak için Yeni TOKİ bölgesine inen bir tilkinin yiyecek araması dikkati çekti.

Kars

Kars'ta ise Kars Kalesi arkasında yer alan Dereiçi mevkiinde bulunan ve kullanılmayan eski hidroelektrik santral (HES) baraj gölünün yüzeyi ile buraya su sağlayan Kars Çayı kısmen dondu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ilde dere ve göletler buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de Acısu deresi kısmen dondu, çeşmeler buzlarla kaplandı.

İlçedeki bazı çocuklar kayak yaparak karın keyfini çıkartı.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, bu sene kar yağışının önceki yıllara göre az olduğunu söyledi.

Vanlı, özellikle geceleri çok soğuk bir hava olduğunu belirterek, kar yağışı ile soğuk havanın etkisini azaltacağını ifade etti.

Kızakla kayan çocuklardan Hasan Demir de "Kar yağdığı zaman çok mutlu oluyorum. Kar topu savaşı ve kardan adam yapıyoruz ama en çok kızakla kayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağrı

Ağrı'da özellikle gece etkisini gösteren soğuk sebebiyle nehirler kısmen dondu, ağaçlarda kırağı oluştu.

İlde 2 gündür sabah saatlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden sürücüler de yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Son dakika haber: Doğu Anadolu'da baraj gölü, gölet, nehir, dere ve şadırvanlar buz tuttu
Son dakika haber: Doğu Anadolu'da baraj gölü, gölet, nehir, dere ve şadırvanlar buz tuttu
Son dakika haber: Doğu Anadolu'da baraj gölü, gölet, nehir, dere ve şadırvanlar buz tuttu
Son dakika haber: Doğu Anadolu'da baraj gölü, gölet, nehir, dere ve şadırvanlar buz tuttu

Erzurum, Baraj, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Doğu Anadolu'da baraj gölü, gölet, nehir, dere ve şadırvanlar buz tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Doğu Anadolu'da baraj gölü, gölet, nehir, dere ve şadırvanlar buz tuttu - Son Dakika
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