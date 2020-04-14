Soğuk hava ve koronaya aldırış etmeden denize girdi - Son Dakika

Zonguldak'ta soğuk havaya ve korona virüse aldırış etmeyen Emre Baykal, denize girerek vakit geçirdi.



Zonguldak'ın Tersane mevkiinde Emre Baykal isimli şahıs, soğuk hava ve korona virüse aldırış etmeden denize girdi. Çevredeki vatandaşlar ise Baykal'ın denizdeki keyfini şaşkın bakışlar altında izleyerek sosyal medyada paylaştı. Emre Baykal, "Deniz soğuk ama ben de denize girmeyi seviyorum. Ben her sene bu aylarda sezonu açıyorum. Üzerime giydiğim dalgıç giysileri beni bir nebze olsun soğuktan koruyor. Bence deniz koronaya birebir" diyerek kendini savundu. - ZONGULDAK