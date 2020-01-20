Soğuk hava ve sis - Son Dakika

Soğuk hava ve sis
6 saat önce
Ardahan'da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:51 Kaynak: AA
Ardahan'da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentin Göle ilçesinde sıfırın altında ...? yaşanan soğuk hava ve sisten dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Çevre yolu mevkindeki hayvan pazarına hayvanları getirenler açık alanda beklemekte güçlük çekti.
Ardahan-Göle kara yolunda ise etkisini gösteren sis ulaşımı aksattı.
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