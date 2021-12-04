Soğuk hava ve sis etkili oluyor - Son Dakika

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar
Soğukların yaşamı olumsuz etkilemesi
Derelerin buz tutması
Sisin ulaşımı etkilemesi
Soğuk havada saman işinde çalışanlar
İş yeri camlarının buz tutması
Esnaf Mesut Bölek'in buz tutan camı çözmeye çalışması
Buz tutan araç camları
AĞRI - Ağrı'da da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle derelerin yüzeyi buz tuttu.
Kara yollarında sisin etkili olduğu kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Ev, iş yeri ve araç camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar soğuklara karşı araçlarını battaniyelerle örttü.
Esnaf Mesut Bölek, AA muhabirine, kentte son günlerde etkili olan soğukların yaşamı zorlaştırdığını söyledi.
İş yerinin buz tutan camlarını çözmeye çalıştığını ifade eden Bölek, "Sabahın erken saatlerinden itibaren buz tutan camlarla uğraşıyorum. Bu havada Allah garibanlara yardım etsin. Hava çok soğuk ve sıfırın altında 15 derece rahat var. Camların buzunu çözüyorum, yeniden buz tutuyor." diye konuştu.
Kaynak: AA
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