Üye Girişi
Soğuk hava ve sis etkili oluyor - Son Dakika

Soğuk hava ve sis etkili oluyor

04.12.2021 12:06

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar Soğukların yaşamı olumsuz etkilemesi Derelerin buz tutması Sisin ulaşımı etkilemesi Soğuk havada saman işinde çalışanlar İş yeri camlarının buz tutması Esnaf Mesut Bölek'in buz tutan camı çözmeye çalışması Buz tutan araç camları AĞRI - Ağrı'da da etkili...

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar

Soğukların yaşamı olumsuz etkilemesi

Derelerin buz tutması

Sisin ulaşımı etkilemesi

Soğuk havada saman işinde çalışanlar

İş yeri camlarının buz tutması

Esnaf Mesut Bölek'in buz tutan camı çözmeye çalışması

Buz tutan araç camları

AĞRI - Ağrı'da da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle derelerin yüzeyi buz tuttu.

Kara yollarında sisin etkili olduğu kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ev, iş yeri ve araç camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar soğuklara karşı araçlarını battaniyelerle örttü.

Esnaf Mesut Bölek, AA muhabirine, kentte son günlerde etkili olan soğukların yaşamı zorlaştırdığını söyledi.

İş yerinin buz tutan camlarını çözmeye çalıştığını ifade eden Bölek, "Sabahın erken saatlerinden itibaren buz tutan camlarla uğraşıyorum. Bu havada Allah garibanlara yardım etsin. Hava çok soğuk ve sıfırın altında 15 derece rahat var. Camların buzunu çözüyorum, yeniden buz tutuyor." diye konuştu.

Soğuk hava ve sis etkili oluyor
Soğuk hava ve sis etkili oluyor
Soğuk hava ve sis etkili oluyor
Soğuk hava ve sis etkili oluyor

Tragger, Esnaf, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soğuk hava ve sis etkili oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İki Avrupa devi Kerem'i istiyor! Bonservisi için konuşulan para akıllara zarar! 14:12 İki Avrupa devi Kerem'i istiyor! Bonservisi için konuşulan para akıllara zarar!
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp 20:12 Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı 18:10 AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı

Son Dakika Haberleri
14:16 Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor
14:12 İki Avrupa devi Kerem'i istiyor! Bonservisi için konuşulan para akıllara zarar!
14:03 Sinan Akçıl'dan oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öpüşme vetosu!
13:58 CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar
13:46 İYİ Parti'den Joker'li "ezberi boz" videosu!
13:39 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde esnaf bakanlığı kuracağız
13:36 Aziz reytinglerde ezdi geçti! Dizi gün birincisi oldu!
13:31 Hindistan'da tek gözlü keçi doğdu! Mucize olarak görülüyor
13:26 Zorunlu trafik sigortasının şartları değişti!
13:20 Erken seçim isteyen Kılıçdaroğlu'ndan Mersin'de gövde gösterisi! Alan tıka basa doldu!
Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor         
14:17
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 14:24:55. #1.11#
SON DAKİKA: Soğuk hava ve sis etkili oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement