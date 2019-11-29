Son Dakika Haberleri: Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi
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Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Köyden kar görüntüsü Kars'tan sis görüntüsü Kazların görüntüsü Köpeklerin görüntüsü Tarihi yapıların görüntüsüSoğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi KARS - Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Köyden kar görüntüsü

Kars'tan sis görüntüsü

Kazların görüntüsü

Köpeklerin görüntüsü

Tarihi yapıların görüntüsü

Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi

KARS - Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken tarihi yapıların olduğu alanlarda da güzel görseller oluşturdu.

Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi

Sabah, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:52 Kaynak: AA
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