Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi
6 saat önce
Köyden kar görüntüsü Kars'tan sis görüntüsü Kazların görüntüsü Köpeklerin görüntüsü Tarihi yapıların görüntüsüSoğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi KARS - Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:52 Kaynak: AA
Köyden kar görüntüsü
Kars'tan sis görüntüsü
Kazların görüntüsü
Köpeklerin görüntüsü
Tarihi yapıların görüntüsü
Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi
KARS - Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken tarihi yapıların olduğu alanlarda da güzel görseller oluşturdu.
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