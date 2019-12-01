Son Dakika Haberleri: Soğuk hava ve yağış pazar günü eve hapsetti
Son Dakika Güncel Soğuk hava ve yağış pazar günü eve hapsetti - Son Dakika

Soğuk hava ve yağış pazar günü eve hapsetti

6 saat önce

Eskişehir'de pazar gününün soğuk ve yağışlı olmasından dolayı vatandaşların dışarıya çıkmaması işlek caddeleri boş bıraktı.

Soğuk hava ve yağış pazar günü eve hapsetti, System.String[]

Eskişehir'de pazar gününün soğuk ve yağışlı olmasından dolayı vatandaşların dışarıya çıkmaması işlek caddeleri boş bıraktı.


Kış aylarının gelmesiyle soğuyan havalar vatandaşları da eve hapsetti. Aralık ayının ilk gününde Eskişehir'de etkili olan yağmur yağışı ve soğuk hava vatandaşları evlerinden çıkarmazken, önemli işlek caddeler ise boş olmaları ile dikkat çekti. Şehir merkezindeki cadde ve sokaklar olmak üzere birçok yeri sessizliğe bürünen şehrin belirli yerlerinde ise hafta sonu için Eskişehir'e gelen turistler görüldü. Öte yandan, sokakların boş kalması seyyar satıcılara da zarar oldu. Her gün sabahın erken saatlerinde simit dükkanını açan bazı simitçiler bugün dükkanı bile açmazken, açanlar da satışların çok durgun olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un yanı başındaki Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı
Manisa'da zeytin ağacı katliamı: 500'den fazla ağacı katlettiler Ukrayna'da kötü muamele: Bayrağımıza ve devletimize hakaret edildi Sultangazi'de yağmur altında metrelerce uzunluğunda çiğ köfte kuyruğu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 20:14:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğuk hava ve yağış pazar günü eve hapsetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]