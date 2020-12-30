Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kura Nehri bölgesinde buharlaşmayla birlikte etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.

Ağaçlar ve açık alandaki araçlarda kırağı oluşurken, çatılarda buz sarkıtları uzandı.

Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi