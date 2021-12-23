Doğu'da soğuk hava - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceyle

Kars'ta da araçların camları buz tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye, halı ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kent merkezinden geçen Kars Çayı'nın yüzeyi de buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Araçların, iş yerlerinin camları buz tuttu. Vatandaşlar arabalarını soğuktan korumak için battaniye ve branda ile örttü.

Vatandaşlardan Hacı Sarı, gece çok soğuk olduğunu belirterek, sabah arabasını zorla çalıştırdığını söyledi.