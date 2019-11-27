Son Dakika Haberleri: Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı
Son Dakika Genel Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı - Son Dakika

Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

6 saat önce

Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktıKARS - Kars'ta uzun zamandan beri etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

KARS - Kars'ta uzun zamandan beri etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Kentte öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı etrafı kısa sürede beyaza bürüdü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars'ta öğenden sonra başlayan ve şiddetini artıran kar, kısa sürede etrafı beyaza bürürken, özellikle yüksek kesimleri olumsuz etkiledi. Kars'a kışın tam anlamıyla geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Kars'a mevsimin ilk karı yağdı. Şuanda mezra yolundayız. Yoğun bir kar yağışı var. Böyle devam ederse her taraf bembeyaz olacak. Kars'a da tam anlamıyla kış gelmiş olacak" dedi.

Kars- Ardahan karayolu Mezra Köyü mevkinde kar yağışından dolayı görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Boğatepe- Göle ve Kars-Digor- Iğdır karayolunda kar ile birlikte etkili olan tipi sürücüleri zor anlar yaşattı.

Öte yandan kar yağışının yüksek kesimlerdi etkili olduğu öğrenildi.

Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 01:43:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]