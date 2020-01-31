Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı - Son Dakika
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Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

7 saat önce

Ağrı'da son haftalarda eksi 25 derecenin altında seyreden soğuk hava, son iki gündür yerini kar yağışına bıraktı.

Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı, System.String[]

Ağrı'da son haftalarda eksi 25 derecenin altında seyreden soğuk hava, son iki gündür yerini kar yağışına bıraktı.


Dün öğlen saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, kentte her yeri beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklar karla kaplanırken bazı vatandaşlar iş yerlerinin önüne biriken karları temizledi.


Öte yandan, bu yıl yeterince kar yağışının olmadığı kentte vatandaşlar uzun zaman aradan sonra kar yağışının olumlu olduğunu dile getirdi.


Ersin Ergül, uzun süren dondurucu soğuklardan sonra gelen kar yağışının iyi olduğunu belirterek, "Ağrı'da çok uzun süredir havalar soğuktu. Deyim yerinde ise evden çıkamıyorduk. Ama iki gündür kar yağıyor. Hava yumuşadı. Bu kar yağışı çok iyi oldu. Bir sürü hastalığa da iyi gelir. Diğer yandan kuraklığa karşı da iyi oldu. Ekinler içinde çok iyi olacak. Bu yıl geç yağmasına karşın umarım yeterince kar yağar" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:01 Kaynak: İHA
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