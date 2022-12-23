Meteoroloji, hafta sonu için uyardı! 22 ilde yoğun kar yağışı görülecek - Son Dakika
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Meteoroloji, hafta sonu için uyardı! 22 ilde yoğun kar yağışı görülecek

23.12.2022 08:49

Yılın son günlerinde soğuk hava etkisini iyiden iyiye artırmaya başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta sonundan itibaren soğuklara kar yağışının da dahil olacağını bildirdi. Pazar günü, aralarında Ankara, Eskişehir ve Bolu'nun da bulunduğu 22 ilin beyaz örtüyle kaplanması beklenirken, pazartesi günü içinse bu sayının 28'e çıkacağı ifade ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü başlayacak olan kar yağışının 22 ilde etkisini göstereceğini belirterek, uyarıda bulundu.

DOĞU KESİMLERİNDE NORMALLERİN 6 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Yurdun kuzey ve güney kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Haftalık yayımlanan hava durumu raporuna göre; İç Anadolu'da hava, pazar gününe kadar açık olacak. Pazar günü ise yurdun batı kesiminde yağış, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi! Aralarında Ankara ve Eskişehir'in de bulunduğu 22 ilde yoğun kar yağışı görülecek

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Pazar günü, tam 22 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane bulunuyor.

PAZARTESİ 28 İLDE KAR YAĞIŞI

Pazartesi günü ise, tam 28 il için kar yağışı tahmini yapıldı. Bu iller arasında Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan bulunuyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenen Ankara'da pazartesi günü itibariyle kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi! Aralarında Ankara ve Eskişehir'in de bulunduğu 22 ilde yoğun kar yağışı görülecek

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Gelen bilgilere göre İstanbul'da Aralık ayı sonunda kar yağışı beklenmiyor. Ocak ayının ortalarından itibaren ise kar yağışının İstanbul'da da kendisini göstermesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji, hafta sonu için uyardı! 22 ilde yoğun kar yağışı görülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji, hafta sonu için uyardı! 22 ilde yoğun kar yağışı görülecek - Son Dakika
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