Son Dakika Haberleri: Soğuk Havada Balık Tezgahları Boş Kaldı

Soğuk Havada Balık Tezgahları Boş Kaldı

1 saat önce

ZONGULDAK'ta, etkili olan soğuk havanın ardından balıkçılar denize açılamayınca tezgahlar boş kaldı.

Soğuk Havada Balık Tezgahları Boş Kaldı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, etkili olan soğuk havanın ardından balıkçılar denize açılamayınca tezgahlar boş kaldı.

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Stoklardaki balıklar da tükenince tezgahlar boş kaldı. Zonguldak Balık Pazarı Çarşısı'nda balık olmadığı için birçok tezgah kapandı. Sadece iki balıkçı, küçük kayıklarıyla tuttukları balıklarla tezgah açtı. Hamsi 15, mezgit 20, çinekop 30 ve barbun 25 liradan satışa sunuldu.

Hava şartlarından dolayı teknelerin denize açılamadığını belirten balıkçı Oktay Ertürk, "Havalar çok sert ve kar yağışı vardı. Tekneler denize açılamıyor. Ufak kayıklar açılır ama onlar da hemen denize girip çıkıyorlar. Bu nedenle balık çok az geliyor. Balık olmamasına rağmen fiyatlarımız uygun. Müşteriler balığın dolaptan çıktığını sanıyorlar, ancak balık denizden geliyor. Denizde çok balık var ama tekneler soğuk nedeniyle denize açılamıyor" dedi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:00 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak Dere Yatağına Uçan Otomobilden Yaralı Çıktı, 6 Saat Sonra Sürünerek Yardım İstedi Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek CHP'li Vekilin İddiaları Üzerine, Milli Piyango'dan Sayısal Loto'da '5 Bilen' Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 18:12:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğuk Havada Balık Tezgahları Boş Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]