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Soğuk havada bitkin düşen Şahin yol kenarında bulundu - Son Dakika

Soğuk havada bitkin düşen Şahin yol kenarında bulundu

19.12.2021 09:59

- Soğuk havada bitkin düşen Şahin Pendik'te yol kenarında bulundu Veteriner hekim tarafından bakımı yapılan Şahin doğaya salınacak Son günlerde etkili olan soğuk hava ve yağış nedeniyle bitkin duruma gelerek Pendik'te yol kenarına düşen Şahini fark eden vatandaş, hayvanı evine aldı.

- Soğuk havada bitkin düşen Şahin Pendik'te yol kenarında bulundu

Veteriner hekim tarafından bakımı yapılan Şahin doğaya salınacak

İSTANBUL - Son günlerde etkili olan soğuk hava ve yağış nedeniyle bitkin duruma gelerek Pendik'te yol kenarına düşen Şahini fark eden vatandaş, hayvanı evine aldı. Aç ve yorgun olduğu anlaşılan Şahin, vatandaşın ihbarı üzerine Pendik Belediyesi ekiplerince evden alınarak Neşeli Patiler Kliniğinde muayene edildi. Önce hayvansever vatandaşın, ardından Pendik Belediyesinin yardım eli uzattığı Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Pendik'te aracıyla seyir halindeyken yerde çırpınır vaziyette olan Şahini fark eden bir vatandaş, hayvanı hemen aracına alarak evine götürdü. Son günlerde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bitkin düşen ve aç olduğu anlaşılan Şahini kendi evinin bahçesinde birkaç gün besleyen vatandaş, daha sonra durumu Pendik Belediyesi'ne bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine Pendik Belediyesi ekiplerince vatandaşın evinden alınan Şahin, Pendik Belediyesi Neşeli Patiler Parkında bulunan Neşeli Patiler Kliniğine götürüldü.

Vatandaştan teslim alınan şahin, Neşeli Patiler Hayvan Kliniği'nde veteriner hekim tarafından muayene edildi. İlk muayenesinde sağlıklı olduğu anlaşılan Şahinin hava şartlarından ve açlıktan dolayısıyla yorgun düştüğü belirlendi.

Yapılan muayene ve bakımın ardından Pendik Belediyesi ekipleri, Şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim etti. Şahin, burada yapılacak işlemlerin ardından tekrar doğaya salınacak.

Şahin'i evinde besleyen vatandaş, "Eve doğru gelirken yol kenarında bulduk. Hayvan sağa sola çırpınıyprdu. Aldık evde beslemek için, hayvanın kendine gelmesi için baktık birkaç gün. Şimdi de Pendik Belediyesi'nin ekiplerine teslim ediyoruz. Hayvan kendinde değildi, kafası sağa sola dönüyordu. Şimdi en azından daha iyi durumda. Kendine geldiği için belediyeye teslim ediyorum. Hayvanı ilk bulduğum yerden evime aracımla getirdim" dedi.

Şahin'i muayene eden Neşeli Patiler Kliniği veteriner hekimi Recep Seydi Özçal, "Vatandaş hayvanı yerde yatar pozisyonda bulmuş. Belediyemize ihbarı sonucu ekiplerimiz tarafından alınmış. ve Neşeli Patiler Parkına getirildi. İlk yapılan dış muayenede hayvanın herhangi bir sıkıntısı yok. Büyük ihtimalle hava şartları sonucu yiyecek bulamadı, yorgun düştü ve halsiz kaldı. Şimdi Doğa Koruma ve Milli Parklar'a sevk edilecek. Oradan doğaya tekrar salınacak." ifadelerini kullandı.

Soğuk havada bitkin düşen Şahin yol kenarında bulundu
Soğuk havada bitkin düşen Şahin yol kenarında bulundu
Soğuk havada bitkin düşen Şahin yol kenarında bulundu
Soğuk havada bitkin düşen Şahin yol kenarında bulundu

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Veteriner, Pendik, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Soğuk havada bitkin düşen Şahin yol kenarında bulundu - Son Dakika


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