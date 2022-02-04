Üye Girişi
Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü - Son Dakika

Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü

04.02.2022 10:57
Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü

VAN'ın Erciş ilçesinde soğuk hava nedeniyle boruları patlayan 75 ton kapasiteli su deposu, sızan sular donunca buz kulesine döndü.

VAN'ın Erciş ilçesinde soğuk hava nedeniyle boruları patlayan 75 ton kapasiteli su deposu, sızan sular donunca buz kulesine döndü.

Kentte kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü kentte gölet, akarsu ve şelaleler kısmen dondu. Erciş ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Çobandüzü Mahallesi'nde, 30 metre yüksekliğe sahip su deposunun boruları, soğuk hava nedeniyle patladı. Patlayan borulardaki sızan su donunca depo, buz kulesine dönüştü. Mahalleli, deponun önünde fotoğraf çektirdi.Çobandüzü Mahallesi'nin muhtarı Bayram Kaptı, "Sızan sular donunca 75 ton kapasiteli su kulemiz adeta buz kulesine dönüştü. Bu ilginç görüntü de herkesin dikkatini çekiyor. Su kulesindeki donmalardan kaynaklı, mahallemizde de zaman zaman su sıkıntısı çekiyoruz. Tabi buradaki buzların görkemli yapısı, mahalledeki insanların da ilgisini çekiyor. Herkes gelip burada selfie çekiyor" dedi.


Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü
Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü
Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü
Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü
Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü
Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü
Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü
Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü
Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü
Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü
YORUMLAR
500

Akarsu, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:43 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Sedat hapse girdi mi?
10:16 Ayakları yok ama 32 yıllık ayakkabıcı: Ben tadamadım ama hevesle yapıyorum!
10:38 Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
10:31 AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin
10:29 O bir Tinder dolandırıcısı! "Elmas prensiyim" dedi, kadınları 10 milyon dolar dolandırdı!
10:28 Paylaştığı video ile unuttuğumuz duyguları hatırlatan Dilara öğretmenin işine son verildi
10:25 Kıdem tazminatına güvence! Kısmi zamanlı çalışanın tazminatı bile yasal koruma altında
10:18 Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 11:04:27. #1.11#
SON DAKİKA: Soğuk havada boruları patlayan su deposu, buz kulesine döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement