Soğuk havada buz gibi suya girdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuk havada buz gibi suya girdiler - Son Dakika

Soğuk havada buz gibi suya girdiler

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen Bünyan 9. Kış Yüzme Etkinliği'nde sporcular soğuk havaya aldırış etmeden buz gibi suya girerek yarıştı.

Soğuk havada buz gibi suya girdiler, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen Bünyan 9. Kış Yüzme Etkinliği'nde sporcular soğuk havaya aldırış etmeden buz gibi suya girerek yarıştı.


Bünyan Dostları Grubu ve Bünyan Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen yüzme etkinliği sabah doğa yürüyüşü ile başladı. Kırşehir, Gaziantep, Mersin ve Ankara'dan gelen yaklaşık 105 kişinin katıldığı yürüyüş, yüzme yarışlarının yapılacağı alanda son buldu. Buz gibi havada kıyasıya geçen yarışlar sonunda erkeklerde Halil Kalkın birinci olurken, Ohan Demir ikinci, Ali Ortadağ ise üçüncü oldu. Kadınlarda iTuba Bigar birinci, Nazlı Yağmur ikinci, Gülnur Özen üçüncü oldu.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, soğuk havada gerçekleştirilen yüzme etkinliğine 105 sporcunun katıldığını belirterek, "Bu etkinliği geleneksel hale getirdik. Bu yıl 9'uncusunu düzenlediğimiz etkinlikleri devam ettireceğiz. Bünyan Dostları Grubu ile gerçekleştirdiğimiz etkinlik turizm açısından ilçemize katsı sağlıyor, hem de sosyal hayata katkı sağlıyor. Katılımcılara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Yarışlar sonunda Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Yapılan duanın ardından yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi. - KAYSERİ

Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:57 Kaynak: İHA
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