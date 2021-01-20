"Soğuk havada canları unutmayın" çağrısı - Son Dakika

"Soğuk havada canları unutmayın" çağrısı

20.01.2021 16:05

- "Soğuk havada canları unutmayın" çağrısı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün çalışması kapsamında sokak hayvanları ve yaban hayvanlar beslendi Dizi oyuncusu ve aynı zamanda hayvan hakları savunucusu Semih İğdügül: "Soğuk günler geçiriyoruz, yalvarıyorum canların aç...

- "Soğuk havada canları unutmayın" çağrısı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün çalışması kapsamında sokak hayvanları ve yaban hayvanlar beslendi

Dizi oyuncusu ve aynı zamanda hayvan hakları savunucusu Semih İğdügül:

"Soğuk günler geçiriyoruz, yalvarıyorum canların aç olduğunu unutmayalım"

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün çalışması doğrultusunda karla kaplı Toros Dağları'nda sokak hayvanları ve yaban hayvanlarına yönelik yemleme ve besleme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalara katılan dizi oyuncusu ve aynı zamanda hayvan hakları savunucusu Semih İğdügül, Türkiye genelinde soğuk havaların etkili olduğunu belirterek, hayvanları besleme konusunda herkesin duyarlılık gösterilmesini istedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şefi Mevlüt Çetin ile birlikte 12 kişiden oluşan ekip Erdemli ilçesinin bin 600 rakımlı karlarla kaplı Tolaz mevkisinde yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında yaban hayvanlarının geçiş noktasına 300 kilogram buğday, mısır ve arpadan oluşan besi yemi, 200 kilogram pazar atığı ve 100 kilogram et bırakıldı.

Ardından da ekipler Avgadı Yaylası'nda sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalara katılan dizi oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdügül, Türkiye genelinde soğuk hava dalgasının etkili olduğunu bundan da gerek sokak hayvanları gerekse yabani hayvanların etkilendiğini belirtti.

Burada bir çağrıda bulunan İğdigül, "Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Allah rızası için diyoruz. Memleketimiz şuanda çok soğuk günler geçiriyor ve bu canlarımız sokaklarda, hep açlar. Ne olur, yalvarıyorum. Sadece doğa koruma ve milli parklar değil, belediyeler, vatandaşlarımız, milletimiz, bu canları hep birlikte doyuralım. Ne olur sizlere yalvarıyorum" dedi.

Sokak hayvanları ve yaban hayvanlarına yönelik yemleme ve besleme çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi.

Soğuk havada canları unutmayın çağrısı
Soğuk havada canları unutmayın çağrısı
Soğuk havada canları unutmayın çağrısı
Soğuk havada canları unutmayın çağrısı

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sokak Hayvanları, Hayvan Hakları, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Soğuk havada canları unutmayın' çağrısı - Son Dakika


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