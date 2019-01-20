Son Dakika Haberleri: Soğuk Havada Gölette Yüzdüler

Soğuk Havada Gölette Yüzdüler

1 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, sıfırın altında 3 derecede, gölette Kış Yüzme Şenliği düzenlendi.

Soğuk Havada Gölette Yüzdüler, System.String[]
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, sıfırın altında 3 derecede, gölette Kış Yüzme Şenliği düzenlendi.

Pınarbaşı mevkisinde bu yıl sekizincisi düzenlenen şenlik, 12 ilden 102 sporcunun doğa yürüyüşüyle başladı. İlçe merkezinden yürüyüşe geçen sporcular, şenliğinin yapılacağı gölete geldi.

Burada kendilerine ayrılan bölümlerde hazırlıklarını yapan 35 sporcu, sıfırın altında 3 derecede gölete girerek yarıştı.

Yarışmada birinciliği Mersin'den gelen Mehmet Şarabi, ikinciliği Kayseri'den Orhan Demir, üçüncülüğü ise Balıkesir'den Halil Karkın elde etti.

Şenliğe katılarak gölette yüzen 9 yaşındaki Barkın Biçer'e de cesaret ödülü verildi. Biçer, şenlik için İstanbul'dan geldiğini, gelecek yıl yarışmaya katılmak istediğini söyledi.

Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalya verildi.

Etkinlik sonrası katılımcılara kuru fasulye ve pilav ikram edildi.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, gazetecilere, şenliğe Türkiye'nin farklı illerinden katılım olduğunu söyledi.
Etkinliğin gelenekselleştiğini belirten Gülcüoğlu, şenlikle Bünyan ve Kayseri'nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Bünyan, Kayseri, Güncel
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