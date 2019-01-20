Soğuk Havada Gölette Yüzdüler

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, sıfırın altında 3 derecede, gölette Kış Yüzme Şenliği düzenlendi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, sıfırın altında 3 derecede, gölette Kış Yüzme Şenliği düzenlendi.



Pınarbaşı mevkisinde bu yıl sekizincisi düzenlenen şenlik, 12 ilden 102 sporcunun doğa yürüyüşüyle başladı. İlçe merkezinden yürüyüşe geçen sporcular, şenliğinin yapılacağı gölete geldi.



Burada kendilerine ayrılan bölümlerde hazırlıklarını yapan 35 sporcu, sıfırın altında 3 derecede gölete girerek yarıştı.



Yarışmada birinciliği Mersin'den gelen Mehmet Şarabi, ikinciliği Kayseri'den Orhan Demir, üçüncülüğü ise Balıkesir'den Halil Karkın elde etti.



Şenliğe katılarak gölette yüzen 9 yaşındaki Barkın Biçer'e de cesaret ödülü verildi. Biçer, şenlik için İstanbul'dan geldiğini, gelecek yıl yarışmaya katılmak istediğini söyledi.



Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalya verildi.



Etkinlik sonrası katılımcılara kuru fasulye ve pilav ikram edildi.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, gazetecilere, şenliğe Türkiye'nin farklı illerinden katılım olduğunu söyledi.

Etkinliğin gelenekselleştiğini belirten Gülcüoğlu, şenlikle Bünyan ve Kayseri'nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

3,5 Kilo Altınla Umre'ye Gitmek İsteyen Sami Boydak, Havalimanında Gözaltına Alındı

İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 İlde 37 Bin 710 Adres Değişikliğinin Kusurlu Bulunduğunu Açıkladı