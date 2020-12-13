Soğuk havada görev yapan polislere sıcak çorba - Son Dakika

AYDIN'da Türk Kızılayı gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında gece yarısı soğuk ve yağmurlu havada uygulama yapan 150 polise sıcak çorba ikram etti.

Türk Kızılayı gönülleri, soğuk havada kentin değişik noktalarındaki giriş, çıkışlarda sokağa çıkma kısıtlaması ihlallerini kontrol eden ve güvenliği sağlayan polis ekipleri için evlerinde çorba hazırladı. Hazırlanan çorbalar, gece yarısı polis kontrol noktalarına tencere ile götürüldü.