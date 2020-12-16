Son dakika haberi | Sosyal medyada gündem olmuştu... Soğuk havada hastane bahçesinden uzaktan eğitim veren cefakar öğretmene oda tahsis edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Sosyal medyada gündem olmuştu... Soğuk havada hastane bahçesinden uzaktan eğitim veren cefakar öğretmene oda tahsis edildi

16.12.2020 16:37

Son dakika haberler... Sosyal medyada gündem olmuştu.

Sosyal medyada gündem olmuştu... Soğuk havada hastane bahçesinden uzaktan eğitim veren cefakar öğretmene oda tahsis edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüs tedavisi gören babasına refakatçi olduğu için öğrencilerine hastane bahçesinde uzaktan eğitim veren matematik öğretmeni Mehmet Aydın'a hastane yönetimi oda tahsis etti.

Yenişehir ilçesinde Cumhuriyet Fen Lisesinde matematik öğretmeni olan Mehmet Aydın'ın babası Mehmet Ali Aydın (60), 14 gün önce korona virüse yakalanmasının ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Bunun üzerine matematik öğretmeni Mehmet Aydın, hastanenin bahçesinde babasının ihtiyaçlarını gidermek için beklemeye başladı. Hastane bahçesinden ihtiyaçlar dışında ayrılmayan Aydın, bu süreçte öğrencilerini de ihmal etmeyerek yanına aldığı tabletiyle hastane bahçesindeki bankta soğuk havaya rağmen öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye başladı. Bu durumun öğrenilmesi üzerine hastane yönetimi devreye girerek, Aydın'a oda tahsis etti. Aydın, kendisine tahsis edilen odaya geçerek öğrencileriyle dersleri işlemeye devam etti.

"Soğuk önemli değil, önemli olan ders işlemektir"

Hastane yönetiminin kendisini arayıp hastaneye davet ettiğini söyleyen Mehmet Aydın, yönetimin kendi odasını kullanmasını tavsiye ettiğini belirtti. Kendisine üst katlarda bir oda hazırlandığını aktaran Aydın, "Ben de olursa çok güzel olur dedim. Teşekkür ederim bana burada bir oda tahsis ettiler. Burada hem dersimi işliyorum hem de gelirken babama yemeklerini getiriyorum. Onun da yanında bulunmuş oluyorum. Hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum. Daha sağlıklı oldu. Dışarı da ders işlediğim zaman veliler gelip tableti kaldırıyordu. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ekranda öğrenci var mı, sen görünmüyorsun, bu görünmüyor, nasıl ders oluyor diyorlardı. Gelip kaleme bakıyorlardı ve ister istemez engellemeler oluyordu. Merak ediyorlardı. Buraya gelince daha sessiz, daha iyi bir ortamda dersimizi işliyoruz. Soğuk önemli değil, önemli olan ders işlemektir" dedi.

"İnşallah yakın bir süreç içerisinde tedavisini tamamlayıp babasını buradan taburcu edeceğiz"

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Yenal Karakoç, Mehmet hocanın babasının yaklaşık 14 gündür hastanelerinde olduğunu ve tedavisini yakından takip ettiklerini ifade etti. Mehmet hocanın bu süreç içerisinde babasına refakat etmek için hastaneye geldiğini ve aynı zamanda öğrencilerin eğitimlerinin devamının sağlanması için hastane bahçesinde online eğitim verdiğini kaydeden Uz. Dr. Karakoç, "Bu süreci fark edince başhekimimizin bilgisi ve talimatı dahlinde biz Mehmet hocamıza eğitimin biriminde hemen bir oda ayarladık. Böylelikle hastanemizde Mehmet hoca, hazırlanan oda içerisinde öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor. Öğrencileri eğitimden geri kalmıyor. Mehmet hocamın babasının tedavisi de güzel bir şekilde gidiyor. İnşallah yakın bir süreç içerisinde tedavisini tamamlayıp babasını buradan taburcu edeceğiz" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi | Sosyal medyada gündem olmuştu... Soğuk havada hastane bahçesinden uzaktan eğitim veren cefakar öğretmene oda tahsis edildi
Son dakika haberi | Sosyal medyada gündem olmuştu... Soğuk havada hastane bahçesinden uzaktan eğitim veren cefakar öğretmene oda tahsis edildi
Son dakika haberi | Sosyal medyada gündem olmuştu... Soğuk havada hastane bahçesinden uzaktan eğitim veren cefakar öğretmene oda tahsis edildi
Son dakika haberi | Sosyal medyada gündem olmuştu... Soğuk havada hastane bahçesinden uzaktan eğitim veren cefakar öğretmene oda tahsis edildi

Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Hastane, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sosyal medyada gündem olmuştu... Soğuk havada hastane bahçesinden uzaktan eğitim veren cefakar öğretmene oda tahsis edildi - Son Dakika


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