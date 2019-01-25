Son Dakika Haberleri: Soğuk Havada Kan Stokları Azalınca, Jandarmadan Destek Geldi

Soğuk Havada Kan Stokları Azalınca, Jandarmadan Destek Geldi

2 saat önce

Türkiye'de soğuk havalarla birlikte kan bağışının azalması nedeniyle Tokat'ta jandarma personeli kan bağışı çağrısına destek verdi.

Soğuk Havada Kan Stokları Azalınca, Jandarmadan Destek Geldi, System.String[]
Türkiye'de soğuk havalarla birlikte kan bağışının azalması nedeniyle Tokat'ta jandarma personeli kan bağışı çağrısına destek verdi.

Kış mevsimiyle birlikte yurdu etkisi altına alan soğuk havalar kan bağış stoklarında azalmaya neden olurken, Kızılay'ın kan bağışçı çağrısına Tokat İl Jandarma Komutanlığından destek geldi. Tokat't İl Jandarma Komutanlığında görevli 63 jandarma personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı binasında gerçekleştirilen organizasyonda Türk Kızılay'ına kan bağışı yaparak umut olup, hayat kurtarmak amaçlandı.

Tokat Kızılay Kan Merkezi Müdürü Gökhan Baş, soğuk havalar nedeniyle kan bağışı yapanların sayısında azalma olması sonucu Kızılay Genel Merkezi'nin çağrısı üzerine kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini kaydetti. Baş, 18-65 yaş arası nüfus cüzdanlarıyla vatandaşların kan bağında bulunabileceklerini ifade eden Baş, jandarma personeline desteklerinden dolayı teşekkür etti. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

Kızılay, Tokat, Jandarma, Güncel
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