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SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR - Son Dakika

SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR

09.01.2022 09:16
SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR

MUŞ'ta yeni doğan kuzuların soğuk havada hasta olup ölmemeleri için mücadele veren besiciler, yavruları biberon ile besleyip soba başında bakımlarını yapıyor.

MUŞ'ta yeni doğan kuzuların soğuk havada hasta olup ölmemeleri için mücadele veren besiciler, yavruları biberon ile besleyip soba başında bakımlarını yapıyor.

Karaağaçlı beldesindeki besiciler, soğuk hava nedeniyle yeni doğan kuzuların bakımına ayrı özen gösteriyor. Ahırların kenarına küçük kulübeler yapan besiciler, kurdukları sobayla yeni doğan kuzuları ısıtıyor. Kuzuların hasta olup ölmemeleri için tedbirler alan besiciler, yanlarından da hiç ayrılmıyor. Sağdıkları sütleri biberonlara doldurarak kuzuları besleyen besiciler, zaman zaman annelerini unutmamaları için yavruları alıp ahıra da götürüyor.

Besici Hasan Yılmaz Hayvanlarımız doğum yapmaya başladı. Hava çok soğuk ve etkisini iyice hissettiriyor. Yeni doğan kuzularımızı, sobanın yanına getiriyoruz. Kuzularımız soğuk havadan dolayı çok üşüyor. Bu yüzden sobanın yanına getiriyoruz. Burada ısıtıyoruz, biberonla süt veriyoruz. Kuzularımızı seviyoruz. Kuzularımıza bebek gibi bakıyoruz dedi.

Soğuk hava nedeniyle yeni doğan kuzulara soba başında baktıklarını anlatan Enes Yılmaz ise Koyunlarımız doğum yapmaya başladı. Havaların soğuk olması nedeniyle yeni doğan kuzularımızı sobanın yanına bırakıyoruz. Burada biberonla kuzulara süt veriyoruz. Hava soğuk olduğu için burada besliyoruz. Bir hafta boyunca bakıyoruz. Sonrasında kuzuları tekrardan annelerinin yanına bırakıyoruz diye konuştu.

SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR
SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR
SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR
SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR
SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR
SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR
SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR
SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR
SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR
SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR
SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR
SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR
SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR

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Karaağaçlı, Doğum, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOĞUK HAVADA KUZULARA BEBEK GİBİ BAKIYORLAR - Son Dakika
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