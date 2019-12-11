Son Dakika Haberleri: Soğuk havada limona olan talep ikiye katlandı
Son Dakika Güncel Soğuk havada limona olan talep ikiye katlandı - Son Dakika

Soğuk havada limona olan talep ikiye katlandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da havaların soğuması ve mevsim geçişinde oluşan, soğuk algınlığı, grip enfeksiyonu gibi hastalıklardan korunmak için vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini olan limona talebi arttı.

Soğuk havada limona olan talep ikiye katlandı, System.String[]

Şanlıurfa'da havaların soğuması ve mevsim geçişinde oluşan, soğuk algınlığı, grip enfeksiyonu gibi hastalıklardan korunmak için vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini olan limona talebi arttı.


Şanlıurfa'da havaların soğuması ve mevsim geçişi dolayısıyla pazarların vitrinde yer alan limonlar, vatandaşlar soğuktan korunmak için talebini artırdı. Kentte semt pazarlarında kurulan tezgahların vitrinde dizilen limonlar, kilosu 3 liradan satışa sunuluyor. C vitamin olan limon potansiyel bir zenginlik olup, insanın vücudunda, kan basıncını kontrol eder, bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını korur ve vücudun PH dengesini düzenleyen önemli bir vitamin deposudur.


"Soğuk havada limona olan talep ikiye katlandı"


Soğuk kış günlerinde vatandaşların limona olan talebinin artığını ifade eden pazarcı Mustafa Kılıç, " Soğuk havada limona rağbet çok fazladır. Kış aylarında limon daha çok satılıyor. Şuan limonun fiyatı da gayet uygundur. Limonun faydası çoktur. Limon soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Limon her şeye iyi geliyor. Limon C vitaminidir. İnsanlar limonu sıkıyorlar, öyle içiyorlar. Vatandaşların limona talebi de arttı. Eskinden 1 kg satıyorduk, şimdi ise 2 kg satıyoruz. Limona talep iki katına çıktı" dedi.


Pazarda limon alan vatandaş İsa Toprak da, Soğuk kış günlerinde limonun iyi geldiği için pazarda limon aldığını belirterek, limon fiyatının uygun olduğu ve limonun insan sağlığı için önemli bir vitamin deposu olduğunu söyledi.


Pazarcı Halil Ölmez de, Limonun insanlara faydasının çok olduğu ve tezgahın da limon dizerek, renk katığını aktardı.


Pazarcı Mehmet Çalış ise, limon soğuk kış günlerinde oluşan nezle, grip gibi hastalıklara iyi geldiğini belirterek, limonun insanın bağışıklık sistemini kuruduğunu dile getirdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yer: İstanbul! Eşinin park etmesini beğenmedi, lüks cipi devirdi
Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı Tarihin son def ustası, koyun derisinden müzik aleti yaparak geçimini sağlıyor Vekillerin çakar kullanmasını savunan MHP'li vekile, Şamil Tayyar cevap verdi: Vatandaş çakarsa kötü çakar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 16:41:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğuk havada limona olan talep ikiye katlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]