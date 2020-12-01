Soğuk havada onu göreni üşüme tutuyor - Son Dakika

Soğuk havada onu göreni üşüme tutuyor

01.12.2020 09:17
Soğuk havada onu göreni üşüme tutuyor, System.String[]

Bursa'da uydu alıcısı işiyle uğraşan genç, herkesin montla gezdiği soğuk havada tişört ve şortla geziyor.

Bursa'da uydu alıcısı işiyle uğraşan genç, herkesin montla gezdiği soğuk havada tişört ve şortla geziyor.

Mudanya ilçesinde yaşayan Mert Çavdar, hiç üşümüyor. Yaz aylarında giydiği tişört ve şortu kışın da hiç üzerinden çıkartmıyor. Soğuk havada onu görenlerin içine üşümek geliyor. Dışarıda gezerken ve çalışırken soğuk havada tişört ve şortla gezen Çavdar ayaklarına da çorap giymeyip terliklerle geziyor. Genç adam çok nadir hasta oluyor. Soğuk havada bu şekilde gezmesine rağmen en son 2 yıl önce hasta oldu.

Kışın soğukta üşümemesini kanının sıcaklığına borçlu olduğu ifade eden Mert Çavdar, "15 yıldır uydu alıcısı işiyle uğraşıyorum. Ben yaz kış tişört ve şortla geziyorum. Hiç üşümüyorum. Her halde bu kanımızın sıcaklığından kaynaklanıyor. Beni soğuk havada bu şekilde görenler şaşırıyor. Ben de onlara hiç üşümediğimi söylüyorum. En son 2 yıl önce hasta oldum" dedi. - BURSA

Soğuk havada onu göreni üşüme tutuyor
Soğuk havada onu göreni üşüme tutuyor
Soğuk havada onu göreni üşüme tutuyor
Soğuk havada onu göreni üşüme tutuyor
Soğuk havada onu göreni üşüme tutuyor

Uydu Alıcısı, Mudanya, Bursa, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Soğuk havada onu göreni üşüme tutuyor - Son Dakika


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