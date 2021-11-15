Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor - Son Dakika

Bir metreden fazla dip balçığının olduğu sulak alanın içine giren büyükbaş hayvanlar, buradaki taze otlarla besleniyor.

Kış mevsimine girilmesiyle otlakların azaldığı Ağrı Dağı bölgesinde de karınlarını doyuramayan bazı büyükbaş hayvanlar sulak alanlara giriyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle besiciler hayvanlarını yaylalardan indirdi.

Mevsim şartları nedeniyle otlakların azaldığı Iğdır 'da, bazı büyükbaş hayvanların sulak alanlara girerek beslenmeye çalışıyor.

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