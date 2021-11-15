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Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor - Son Dakika

Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor

15.11.2021 15:30

Mevsim şartları nedeniyle otlakların azaldığı Iğdır'da, bazı büyükbaş hayvanların sulak alanlara girerek beslenmeye çalışıyor.

Mevsim şartları nedeniyle otlakların azaldığı Iğdır'da, bazı büyükbaş hayvanların sulak alanlara girerek beslenmeye çalışıyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle besiciler hayvanlarını yaylalardan indirdi.

Kış mevsimine girilmesiyle otlakların azaldığı Ağrı Dağı bölgesinde de karınlarını doyuramayan bazı büyükbaş hayvanlar sulak alanlara giriyor.

Bir metreden fazla dip balçığının olduğu sulak alanın içine giren büyükbaş hayvanlar, buradaki taze otlarla besleniyor.

Hayvanların bataklıktaki zorlu beslenme mücadelesi ilginç görüntü oluşturdu.

Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor
Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor
Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor
Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor
Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor

Tarım, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor - Son Dakika
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