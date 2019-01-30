Soğuk Havada Sıcak Açılış

30 Ocak Çarşamba günü Antakya Bağrıyanık Mahallesi'ndeki Yusuf Binkaya Çok Amaçlı Salon'nda hemşehrileri ile bir araya gelen Başkan Savaş, büyük coşku ve sevinç içinde karşılandı.

Burada mahalle sakinleri ile birlikte kahvaltı yapan Lütfü Savaş, daha sonra çocukluğunun geçtiği Şirince Mahallesi'ne geçerek 31 Mart seçimleri için hizmet verecek olan seçim bürosunun açılışını yaptı.

Soğuk havaya aldırış etmeden kendisini karşılayan hemşehrileri ile birlikte ilk seçim bürosunu açan Başkan Savaş, bu bölgede oturan vatandaşların daha çok hizmet ve kalkınmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Gelecek dönemde 'Teleferik Projesi'ni tamamlayacaklarını ve bu bölgede daha çok tesis yapılacağını belirten HBB Başkanı, "Yapacağımız bu tesislerde hem beraber eğlenip güleceğiz hem de gençlerimiz bu tesislerde çalışarak iş sahibi olacak. Altyapıda yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Artık bu bölgede de su sıkıntısı olmayacak" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana geçen süre zarfı boyunca üzerine koyarak ilerlediklerini de sözlerine ekleyen Lütfü Savaş, "Allah'a çok şükür hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki seçim de çok önemli. Bu seçimde siyasi partilerden ya da liderlerden ziyade belediye başkan adaylarının kim olduğu daha önemli. Çünkü Hatay'ı ileri taşıyacak, menzile götürecek kişi parti lideri değil belediye başkanıdır" diyerek verilecek oyların önemine dikkat çekti.

Kentin sporda artan başarılarına da değinen Başkan Savaş, "Kentimizin takımları ülkemizde ve Avrupa'da başarıdan başarıya koşuyor. Hatayspor, 3. Lig'e düşmek üzereyken elinden tuttuk ve bugün Süper Lig mücadelesi veriyor. Türkiye Kupası'nda lig liderlerini dize getiriyor. Kadın basketbolcularımız Avrupa'nın en üst liginde oynuyor. Voleybolcularımız, satranç sporcularımız, güreşçilerimiz, su topu sporcularımız, engelli futbolcularımız, basketbolcularımız… hepsi Hatay'ın başarısı için ter döküyor" dedi.

EXPO'nun, Gastronomi Kenti unvanı alınmasının ve yapılan tüm yatırımların kentin ekonomik refahı ve canlılığı için yapıldığını da söyleyen Başkan Savaş, Hatay halkının desteğiyle 31 Mart gecesi zafer kutlamasını köprübaşında yapacaklarına olan inancını yineledi ve seçim bürosunun kurdelesini keserek açılışı yaptı.

Başkan Savaş'ın seçim maratonunda en büyük destekçisi olacaklarını ve Başkan'larını hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacaklarını ifade eden mahalle sakinleri, mahallelerinin ve kentin geleceği için gecesini gündüzüne katan Lütfü Savaş'a her fırsatta destek olacaklarını söyledi.