Soğuk havada sıcak asfalt çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuk havada sıcak asfalt çalışması - Son Dakika

Soğuk havada sıcak asfalt çalışması

6 saat önce

Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri soğuk havaya rağmen asfalt çalışmalarını sürdürdü.

Soğuk havada sıcak asfalt çalışması, System.String[]

Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri soğuk havaya rağmen asfalt çalışmalarını sürdürdü.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın bizzat takip ettiği, Çamlıyol İnönü Bulvarı DSİ Kavşağından başlayarak D-400 karayolunda tamamlanacak olan yol çalışması sıfır derece soğuğa rağmen devam etti.


Asfalt çalışmalarını yerinde takip eden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, hava soğuk olsa da yağmur yağana kadar asfalt çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Asfaltın donmasını engellemek amacıyla finisher ve silindir sayısını iki katına çıkardıklarını ve daha fazla personel ile çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Aydar, "Soğuk, sıcak demeden, 7 gün 24 saat Ceyhan için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:21 Kaynak: İHA
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