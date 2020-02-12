Soğuk havada sıcak çorba ikramı - Son Dakika
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Soğuk havada sıcak çorba ikramı

6 saat önce

Yüreğir Belediyesi, soğuk kış günlerinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

Soğuk havada sıcak çorba ikramı, System.String[]

Yüreğir Belediyesi, soğuk kış günlerinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.


Günde yaklaşık bin 500 kişiye dağıtılan çorba ile Yüreğir Belediyesi, ikram geleneğini sürdürüyor.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bu uygulamadan vatandaşların oldukça memnun olduğunu belirterek, "Soğuk kış günlerinde ikram edilen çorbalarımız, vatandaşlarımızla belediye arasındaki gönül bağını güçlendiriyor. Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi önünde sabahın ilk ışıkları ile birlikte hasta ve hasta yakınlarına, öğrencilerimize, çalışan kardeşlerimize haftanın belirli günlerinde sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Yardımlaşma, dayanışma, paylaşma kültürümüzü her daim canlı tutarak geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde gönül birliği kurmuş oluyoruz" dedi. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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