Soğuk Havada Sıcak Çorbaya Büyük İlgi

Soğuk havada sıcak çorbaya büyük ilgiBURSA - Bursa 'da vatandaşlar soğuk havada dağıtılan tavuk suyu çorbaya akın etti.Bursalı tavuk firmasının arabada tavuk suyu çorba projesi ağır kış şartları nedeniyle vatandaşlardan büyük ilgi gördü.Kış mevsimi ile birlikte solunum yolu hastalıklarında ki artış, gribal enfeksiyonlar, vücut direncinin zayıflaması, gündelik hayata yerleşip yaşam koşullarını zorlaştırırken vatandaşların imdadına tavuk firmasının arabada dağıttığı karabiberli limonlu tavuk suyu çorbalar yetişti. Firma "Güne sıcak bir başlangıç" temasıyla yaptırdığı özel tasarım çorba arabalarıyla, Bursa, Eskişehir ve İstanbul 'da ki meydanlarda, yollarda ve semt pazarlarında her gün farklı bir noktada tavuk suyu çorba dağıtıyor.Yüzyıllardır, özellikle kış aylarında hastalara şifa kaynağı olarak gösterilen "Tavuk suyu çorba" uzmanların gözünde her derde deva. Özellikle soğuk algınlığında tavuk suyuna yapılan çorba hastalara şifa vermesi açısından önemli bir yere sahip.Bir porsiyon tavuğun vücuda enerji sağlamak için önemli bir besin kaynağı olduğunu belirten uzmanlar, Tavuk, vücudumuzdaki hücrelerin büyümesi ve onarımı için gerekli, aminoasit açısından zengin bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda içeriğindeki B2, B3, B5, B6, B12 ve piridoksin vitaminleri ile deri, saç, bağışıklık-sinir-sindirim sistemi, ruhsal sıkıntılar, yorgunluk, mide ve kalp sağlığına kadar etkileri uzmanlarca bilinen bilimsel gerçeklerdir. 7'den 70'e herkesin tüketmesi gereken doğal şifa kaynağı olan tavuk suyu çorbanın, özellikle çocukların büyümesine ve yeni doku oluşumuna etkisi de büyüktür. Süt-yumurta ve et gibi hem ekonomik hem de besin değeri yüksek besinlerin mutlaka her gün tüketilmesi gerekir" dedi.HasTavuk Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan "2 yıldır kış aylarında dağıtılan tavuksuyu çorbamızı; halkımız, bazen bir okul veya kütüphane önünde, bazen pazar yerinde, markette, bazen dağda kar üzerinde, bazen bir meydanda yağmur altında sabahın erken saatlerinde görebilir. Halkımız her şeyin en iyisine, en sağlıklı ve en kalitelisine layıktır" dedi.