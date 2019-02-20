Son Dakika Haberleri: Soğuk Havada Sıcak Suyun Keyfini Çıkartıyorlar

Soğuk Havada Sıcak Suyun Keyfini Çıkartıyorlar

43 dakika önce

Soğuk havada sıcak suyun keyfini çıkartıyorlar Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde yerleşim yerlerine 1 kilometre uzaklıktaki şifali olarak bilinen Jeortermal suya soğuk havaya aldırış etmeden giriyorlarBİNGÖL - Bingöl'de bir köyde yöre sakinleri, açık alanda yer alan 46...

Soğuk Havada Sıcak Suyun Keyfini Çıkartıyorlar, System.String[]
Soğuk havada sıcak suyun keyfini çıkartıyorlar
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde yerleşim yerlerine 1 kilometre uzaklıktaki şifali olarak bilinen Jeortermal suya soğuk havaya aldırış etmeden giriyorlar

BİNGÖL - Bingöl'de bir köyde yöre sakinleri, açık alanda yer alan 46 derece sıcaklığı bulunan jeotermal suda soğuk havaya aldırış etmeden girerek şifa buluyor.
Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta açık alanda bulunan jeotermal kaynakları kış günü de yöre sakinleri tarafından ziyaret ediliyor. Kışın -20 dereceyi gören bölgede havaların bugünlerde -10'lara gerilemesiyle birlikte, yöre sakinleri karlı yolları aşarak şifali olarak bilinen yerin altından kaynayan suya gidiyor. Köyde yaşayanlar suya girerek hem şifa buluyor, hemde yüzme keyfini yaşıyor.
Hayvancılıkla uğraşan ve akraba olan Fazlı, Sadık ile Özkan Gürgen'de soğuk havaya aldırış etmeden zaman zaman açık alandaki suya girerek, kaplıcanın keyfini çıkartıyor.
Köyde yer altı su kaynaklarının olduğu için Kaynarpınar köyünü aldığı belirten Fazlı Gürgen," Bu suyumuz şifa dağıtıyor. Özellikle bel fıtığı,kireçleme, cilt rahatsızlıkları için şifalı olduğunu biliyoruz. Buraya İstanbul, İzmir, Ankara dahil Türkiye'nin her tarafından şifa için geliyorlar. Yurt dışından gelende çok oluyor.Kışın bile suyun sıcaklığı 46-48 derece. Evde kaynayan su bu kadar sıcak değil"dedi.
Kış günü gelip şifalı olarak bilinen suya girenlerden Sadık ve Özkan Gürgen'de, bir çok hastalığa bu suyun iyi geldiğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

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