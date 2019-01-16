Son Dakika Haberleri: Soğuk Havada, Sırtındaki Odun Sobasıyla Dolaşıyor

Soğuk Havada, Sırtındaki Odun Sobasıyla Dolaşıyor

12 dakika önce

ADANA'daki Merkez Otogar'da haşlanmış nohut satarak geçimini sağlayan Osman Aslan (55), soğuk kış günlerinde sırtına bağladığı tenekeden küçük odun sobasını yakarak ısınmaya çalışıyor.

Soğuk Havada, Sırtındaki Odun Sobasıyla Dolaşıyor, System.String[]
ADANA'daki Merkez Otogar'da haşlanmış nohut satarak geçimini sağlayan Osman Aslan (55), soğuk kış günlerinde sırtına bağladığı tenekeden küçük odun sobasını yakarak ısınmaya çalışıyor.

Daha önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği bir kişinin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine, 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazısıyla pankart yapıp, kentte dolaşan ve haberlere konu olan Osman Aslan, şimdilerde haşlanmış nohut satarak geçimini sağladığı Merkez Otogar'da, soğuk kış günlerinde sırtına bağladığı sobayla dikkat çekiyor. Kansızlık hastalığı nedeniyle sürekli üşüdüğünü belirten Aslan, " Adana, Çukurova yanıyor diyorlardı. Bu soğuğu ispat etmek için bu yola başvurdum" dedi.

?Sırtında bağladığı sobaya odun parçaları ve kağıt atıp yakan, bu şekilde otogarı dolaşan Aslan, vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Görenler Aslan'ı hayretler içerisinde izlerken, bazıları ise ısınmak için ellerini sobaya uzatıyor.

Aslan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı sobalı fotoğraf paylaşımları da çok sayıda beğeni aldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:50 Kaynak: DHA

Adana, Osman Aslan, Merkez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırılan Vatandaş, Sırtına Soba Bağlayarak Otogarda Gezdi Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı

Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı Soğanın Fiyatı İki Ay İçinde 10 TL'ye Çıkabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 08:02:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğuk Havada, Sırtındaki Odun Sobasıyla Dolaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]