Soğuk Havada, Sırtındaki Odun Sobasıyla Dolaşıyor
12 dakika önce
ADANA'daki Merkez Otogar'da haşlanmış nohut satarak geçimini sağlayan Osman Aslan (55), soğuk kış günlerinde sırtına bağladığı tenekeden küçük odun sobasını yakarak ısınmaya çalışıyor.
ADANA'daki Merkez
Otogar'da haşlanmış nohut satarak geçimini sağlayan Osman Aslan
(55), soğuk kış günlerinde sırtına bağladığı tenekeden küçük odun sobasını yakarak ısınmaya çalışıyor.
Daha önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği bir kişinin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine, 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazısıyla pankart yapıp, kentte dolaşan ve haberlere konu olan Osman Aslan, şimdilerde haşlanmış nohut satarak geçimini sağladığı Merkez Otogar'da, soğuk kış günlerinde sırtına bağladığı sobayla dikkat çekiyor. Kansızlık hastalığı nedeniyle sürekli üşüdüğünü belirten Aslan, " Adana
, Çukurova
yanıyor diyorlardı. Bu soğuğu ispat etmek için bu yola başvurdum" dedi.
?Sırtında bağladığı sobaya odun parçaları ve kağıt atıp yakan, bu şekilde otogarı dolaşan Aslan, vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Görenler Aslan'ı hayretler içerisinde izlerken, bazıları ise ısınmak için ellerini sobaya uzatıyor.
Aslan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı sobalı fotoğraf paylaşımları da çok sayıda beğeni aldı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:50 Kaynak: DHA
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