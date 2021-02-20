Soğuk havada sokak kedilerine iş yerini açtı - Son Dakika
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Soğuk havada sokak kedilerine iş yerini açtı

20.02.2021 08:20

Soğuk havada sokak kedilerine iş yerini açtıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çilingir Selahattin Öztürk (59), ağır kış şartlarında kedilerin dükkanına girebilmesi için kapının altında yer açtı.

Soğuk havada sokak kedilerine iş yerini açtı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çilingir Selahattin Öztürk (59), ağır kış şartlarında kedilerin dükkanına girebilmesi için kapının altında yer açtı. Öztürk, gün içerisinde iş yerine giren yaklaşık 10 kediyi besliyor.

Ereğli'de 1987 yılından bu yana çilingirlik yapan Selahattin Öztürk, emekli maaşını sokak hayvanları için harcıyor. İş yerinin giriş kapısının altına kedilerin rahat girip çıkabilmeleri amacıyla yer açan Öztürk, onların gece kalabilmeleri içinde dükkanının üst katına yer hazırladı. Kediler ile birlikte çalışan Öztürk'e çevre esnaf da maddi destekte bulunmaya başladı. Öztürk, hayvanseverliğin karşılık beklemeden en doğal sevgi olduğunu söyledi. Kış mevsiminde sokak hayvanlarının korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Öztürk, Ben de bu hayvanları, içtenlikle karşılık beklemeden bu kış kıyamette karınlarını doyuruyorum. Kedi olsun, köpek olsun, bütün canlılara karşı sevgim yüksektir. Bu karlı havalarda daha da fazla ağırlık gösteriyorum bu canlılara. Yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Ben dükkanın kapısının altını açtım girsinler, çıksınlar, yiyeceklerini yesinler dedi.

Öztürk, aracında da sokak hayvanları için mama bulundurduğunu söyledi. Emekli maaşını onlar için harcadığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu

Yolda gördüğüm bütün canlılara mama bırakırım. Kar nedeniyle köyümün yolu kapandı. Ben hayvanlar aç kalmasın diye 10 kilometre yol yürüyerek, iş yerime gelip, onlara baktım. Kendi elimle onları doyurduğum zaman içim daha rahat ediyor. Allah razı olsun çevredeki esnaf da arkadaşlarım da yardım ediyor. Günde dükkanıma girip çıkan 10 tane kedi var. Sabah ben gelince tıkır tıkır gidiyorlar. Kapının altı açık olduğu için girip, çıkabiliyorlar. Onlar için kapılarım her zaman açık.

Kaynak: DHA
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