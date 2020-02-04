Soğuk havada Sultan Sazlığı'ndaki göl buz tuttu - Son Dakika
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Soğuk havada Sultan Sazlığı'ndaki göl buz tuttu

6 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti içerisindeki göl, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava nedeniyle buz tuttu.

Soğuk havada Sultan Sazlığı'ndaki göl buz tuttu, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti içerisindeki göl, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava nedeniyle buz tuttu.


Kayseri'de yoğun kar yağışı sonrasında soğuk hava etkili oldu. Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'ndeki göl, eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sonrasında buz tuttu. Bölgede bulunan evcil ve yaban hayvanlarının su içmelerini kolaylaştırmak için buzlar görevliler tarafından kırıldı.


Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde donan gölde buz kırma işlemini gerçekleştiren Oğuz Deringöl, "Bölgemizde hava sıcaklıkları eksi 10 dereceye kadar düşünce göl buz tutmuş. Burada evcil ve yaban hayvanları çok bulunur ve gölün buz tutmasıyla onlar da sıkıntı çekiyor. Buzları yetişebildiğimiz yere kadar kırıyoruz. Bu sayede evcil ve yaban hayvanlarının su içmelerini sağlıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:27 Kaynak: İHA
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