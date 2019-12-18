Soğuk havada tatlıların imparatoru Kilis katmerine talep arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuk havada tatlıların imparatoru Kilis katmerine talep arttı - Son Dakika

Soğuk havada tatlıların imparatoru Kilis katmerine talep arttı

7 saat önce

Kilis'te tatlıların imparatoru olarak bilinen tescilli Kilis katmerine, havaların soğumasıyla birlikte talep arttı.

Soğuk havada tatlıların imparatoru Kilis katmerine talep arttı, System.String[]

Kilis'te tatlıların imparatoru olarak bilinen tescilli Kilis katmerine, havaların soğumasıyla birlikte talep arttı.


Kilis'te tatlıların imparatoru olarak da adlandırılan Kilis katmerine kış mevsiminde talep arttı. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Kilis katmeri, ince hamuru bol kaymak ve Antep fıstığı ile buluşturuyor.


Katmerin adını tüm dünyaya duyuran Bekan ailesi, üç kuşaktır yaptıkları katmer ile mesleklerinde ustalaştı. Katmer Ustası Atilla Bekan, katmerin tatlıların imparatoru olarak bilindiğini ve Kilis adına tescilinin yapıldığını ifade ederek, "Katmer hamuru incecik adete zar gibi açıldıktan sonra içerisine kaynamış sütün üzerinden kaymakları alınır. Bu kaymaklar katmerin hamurunun içerisine konur, tereyağında kızartıldıktan sonra şekerden yapılan şerbet, pudra şekeri, bol fıstık atılır, sıcak olarak tüketilir" dedi.


Kilis katmerinin porsiyonu 15 TL'den satışa sunuluyor. - KİLİS

Türk Patent Enstitüsü, Gaziantep, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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