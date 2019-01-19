Son Dakika Haberleri: Soğuk Havada Yürek Sızlatan Yolculuk

Soğuk Havada Yürek Sızlatan Yolculuk

41 dakika önce

İstanbul'da gece saatlerinde bir kamyonetin arkasında soğuk havada yolculuk yapan çocuklar, görenlerin yüreğini sızlattı.

Soğuk Havada Yürek Sızlatan Yolculuk, System.String[]
İstanbul'da gece saatlerinde bir kamyonetin arkasında soğuk havada yolculuk yapan çocuklar, görenlerin yüreğini sızlattı. Üşüyen çocukların üzerine örterek ısınmaya çalıştığı o zorlu yolculuk kameraya yansıdı.

İstanbul E-5 Beylikdüzü istikametinde giden bir kamyonetin arkasında iki çocuk battaniyeye sarılmış bir şekilde yolculuk yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altını gösterdiği saatlerde çocukların zorlu yolculuğu diğer vatandaşlar tarafından hayretler içinde izlendi.

Çocukların yürek acıtan yolculuğu, uzun bir süre devam etti. Kamyonet yan yola girerek gözlerden kayboldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:30 Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, 3. Sayfa
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