Soğuk havada yürekleri ısıtan görüntüler - Son Dakika

Soğuk havada yürekleri ısıtan görüntüler

20.01.2021 21:01

Soğuk havada yürekleri ısıtan görüntüler Tokat'ta, kedilerin soğuk havalardan korunması için yapılan yuvalar görenlerin yüreklerini ısıttı Meydan Cami bahçesinde hayvan severler tarafından kedilerin soğuk ve yağışlı havalardan etkilenmemesi için yuva yapıldı.

Soğuk havada yürekleri ısıtan görüntüler

TOKAT - Tokat'ta, kedilerin soğuk havalardan korunması için yapılan yuvalar görenlerin yüreklerini ısıttı

Meydan Cami bahçesinde hayvan severler tarafından kedilerin soğuk ve yağışlı havalardan etkilenmemesi için yuva yapıldı. Karton kutuların üzeri naylon ve branda ile kaplanarak yuvaların içerisine kedilerin soğuktan korunması için kumaş parçaları konuldu. Yaklaşık 10 kedi evlerinin önüne mama bırakılarak yem ihtiyaçları karşılandı. Caminin yanından geçenler ise gördükleri manzaradan oldukça etkilendi. Soğuk havada hayvanlarında başını sokabileceği bir yuvalarının olmasında emeği geçenlere vatandaşlar teşekkür etti.

"Yürekleri ısıtan bir görüntü"

Kış mevsiminde hayvanlara barınak yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mualla Aydın, "Bu hayvanları düşünüp böyle bir barınak yapanlardan rabbim razı olsun. Herkesin böyle duyarlı olmasını bekliyoruz. Bende evimde kedi besliyorum. Sokakta soğukta kalan hayvanları gördüğümde üzülüyordum. Bu barınak güzel olmuş, içinde kedileri görünce daha da sevindim" dedi.

Esnaf Fikret Çobaner ise gördüğü manzaradan etkilendiğini ifade ederek, "Havalar çok soğuk, insanlar kadar hayvanları da düşünmemiz lazım. Hayvanların barınağa ihtiyacı var. İnsanları üzerine paltosunu, montunu alıyor. Onların palto montu olmadığı için çok güzel bir düşünce olmuş. Yapanlardan rabbim razı olsun. Çok güzel olmuş, yürekleri ısıtan bir görüntü Hayvanlar için güzel olmuş. İnsanları düşündüğümüz kadar hayvanları düşünsek, hayvanları düşündüğümüz kadar insanları düşünsek hiçbir sorunumuz kalmaz" diye konuştu.

Soğuk havada yürekleri ısıtan görüntüler
Soğuk havada yürekleri ısıtan görüntüler
Soğuk havada yürekleri ısıtan görüntüler
Soğuk havada yürekleri ısıtan görüntüler

Tokat, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Soğuk havada yürekleri ısıtan görüntüler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Younes Belhanda, Galatasaray'da bu sezon kariyer rekorunu kırdı Son Dakika: Galatasaray, sahasında Denizlispor'u 6-1 yendi Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor 10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı
Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat         
21:12
Biden, ABD başkanları için açılan Biden, ABD başkanları için açılan "POTUS" Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı         
20:53
Son Dakika: 8 ve 12. sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlıyor Son Dakika: 8 ve 12. sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlıyor         
20:37
Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu         
19:04
Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: 3 ölü Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: 3 ölü         
17:25
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu         
17:05
Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti         
15:39
Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var         
15:15
5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş         
15:00
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı         
09:16
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 21:23:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Soğuk havada yürekleri ısıtan görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei