Son Dakika Haberleri: Soğuk Havada Yürüdüler

Soğuk Havada Yürüdüler

1 saat önce

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri, düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkmen Dağları ve Meşelik Ormanları'nda zorlu hava şartlarına rağmen yürüdü.

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Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri, düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkmen Dağları ve Meşelik Ormanları'nda zorlu hava şartlarına rağmen yürüdü.

ESDAG ekibi yer yer diz boyu karın olduğu bölgede zorlu hava şartlarına rağmen Türkmen Dağları'nda 20 kilometrelik bir zirve yürüyüşü yaptı. 16 kişiyle gerçekleştirilen zirve yürüyüşünde grup üyeleri Sarıkamış şehitlerini de unutmayarak onları saygıyla andı. Grup daha sonra Osmanlı'nın ilk fethettiği kale olan Karacaşehir Kalesi'nin de bulunduğu Meşelik Ormanları'na hareket etti. Meşelik Ormanları'nda da yürüyüş yapan grup etkinliği tamamladı.

Diğer yandan ESDAG ve Eskişehir Bisiklet Topluluğu'ndan (ESBIKE) yapılan açıklamada etkinliklerin devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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