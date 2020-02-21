Soğuk havadan kaçan köpekler Marmaray istasyonunda uyudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuk havadan kaçan köpekler Marmaray istasyonunda uyudu - Son Dakika

Soğuk havadan kaçan köpekler Marmaray istasyonunda uyudu

7 saat önce

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Soğuk hava ve yağmurun etkisiyle Üsküdar Marmaray İstasyonu'na sığınan köpekler istasyonda uyudu. Köpekleri gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.

Soğuk havadan kaçan köpekler Marmaray istasyonunda uyudu

İstanbul, Marmaray, Üsküdar, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:05 Kaynak: AA
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