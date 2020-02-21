Soğuk havadan kaçan köpekler Marmaray istasyonunda uyudu - Son Dakika

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Soğuk havadan kaçan köpekler Marmaray istasyonunda uyudu
7 saat önce
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:05 Kaynak: AA
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Soğuk hava ve yağmurun etkisiyle Üsküdar Marmaray İstasyonu'na sığınan köpekler istasyonda uyudu. Köpekleri gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.
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