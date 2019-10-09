Soğuk havalar başladı, vitamin büfelerine ilgi arttı

Halk sağlığını önceleyen BEİKO vitamin büfeleri, ürün çeşitliliği ile Başkentlilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin C vitamini ihtiyacını taze sıkılmış meyve suları satışı yaptığı "BELKO Vitamin Büfeleri" aracılığıyla karşılıyor.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği vitamin büfelerinde, Cumartesi günü ile birlikte haftanın 6 günü 08.00-18.00 saatleri arasında günlük meyve suyu satılıyor.

Limonata, portakal, havuç, nar ve vişne suyu

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla yeniden hizmete giren BELKO Vitamin Büfeleri; limonata, portakal, havuç, nar ve vişne suyu satışını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi BELKO Anonim Şirketi, Kızılay bölgesinde 6 noktada taze sıkılmış meyve sularını Başkentlilerle buluşturuyor.

Hijyenik şartlarda üretim

BELKO Vitamin Büfeleri, hijyenik ortamda ve taze olarak sıkılan meyve sularını, ticari kaygıdan uzak olarak uygun fiyatla Başkentlilerin beğenisine sunuyor.

Vitamin büfelerinde; portakal ve nar suyu 3 TL'den, vişne ve havuç suyu ile limonata ise 2 lira 50 kuruştan satılıyor.

Başkentliler memnun

Kış aylarının yaklaşması nedeniyle soğuk algınlığına karşı BELKO Vitamin Büfelerinden taze sıkılmış, C vitamini deposu meyve suları almayı ihmal etmediğini belirten Yüksel Canan adlı vatandaş, "İyi bir hizmet ve çok teşekkür ediyoruz. Portakal burada taze taze sıkılıyor. Narın depoda sıkıldığını söylediler. Nar da burada vatandaşların gözü önünde sıkılarak müşteriye takdim edilse daha iyi olur diye düşünüyorum" sözleriyle önerisini dile getiriyor.

Memduh Yılmaz adlı bir başka vatandaş ise vitamin büfelerinin halk sağlığı açısından önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekerek, "Hem taze sıkılıyor hem de istediğimiz saatte bulabiliyoruz. Mansur Başkan geldi geleli mükemmel bir belediyecilik anlayışı devam ettiriliyor. Teşekkür ederiz" diyerek, memnuniyetini dile getiriyor.

Vitamin büfelerinin meyve sularını severek tükettiklerini belirten Tuğba-Yusuf Taşdemir çifti, "Hem taze hem de fiyatları diğer büfelere nazaran daha uygun. O yüzden takdirle karşılıyoruz belediyenin bu hizmetini" derken, Yasin Etlik de, "Çok sağlıklı. Kış mevsimi geldiği için faydalı olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum" sözleriyle düşüncesini paylaşıyor.

Ürün çeşitliliği

Büyükşehir Belediyesi mevcut meyve sularının dışında çeşitliliği artırmaya yönelik çalışmalar da yapıyor.

BELKO Vitamin Büfelerinde Ekim ayı içerisinde portakal suyu ile nar suyu karışımı olan "NARTAKAL" adlı ürün raflardaki yerini alacak.