Soğuk havalar Denizli'de pazar tezgahlarını olumsuz etkiledi

Denizli'de semt pazarlarında vatandaşlar fiyatların yüksek olduğundan dert yakınırken pazarcı esnafı ise fiyatlarının yüksek olmasının nedeninin soğuk havalardan kaynaklandığı belirtti.



Yurt genelinde havaların soğuması Denizli'deki semt pazarındaki tezgahlara olumsuz yansıdı. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar fiyatlarının yüksek olduğunu ve bütçelerini zorladığını ifade ettiler. Geçtiğimiz haftalara göre bu hafta sebze ve meyve fiyatlarında önemli oranda değişiklik olduğunu savunan vatandaşlar pahalılıktan dolayı istedikleri kadar ürün alamamaktan şikayet ettiler. Esnaf ise fiyat artışını havaların soğumasına bağlayarak kendilerine gelen ürünlerinde maliyetlerinin yüksek olduğunu kaydettiler.



Pazarcı esnafı Hasan Dağ, mevsimine göre en ucuz meyvenin mandalina ve portakal olduğunu belirterek, "Şuanda portakalın fiyatı uygun, halkında portakala karşı ilgi alakası güzel. Portakalı 2,5 TL'ye satıyoruz, diğer ürünlere nazaran ucuz, deveci armudunu Bursa'dan getiriyoruz şuanda 5 TL, Muzda sürekli olarak bulunan bir ürün değil çok az olduğu için muzun fiyatı düşüşte şuanda 8 ile 10 TL arasında satıyorduk. Muz şuanda 7 lira, 6 lira fiyatında satılıyor" dedi.



Karnabahar en pahalı sebzelerin başında geldi



Bir başka pazarcı esnafı Yusuf Çavdar ise pazarda en çok satılan ve 'yeşillik' diye adlandırılan ürünlerin mevsimine göre fiyatlarının iyi olduğunu savundu. Çavdar, "Maydanoz 1, marul 3, ıspanak 3, havuç ve turp 2,5 ve limon 5 TL'den satılıyor. Şehir dışından gelen ürünlerde oluyor yani dışarıdan gelen ürün azaldığı zaman fiyatlarda yükselme oluyor" diye konuştu.



Pazarda, bazın ürünlerin kilogram fiyatları ise portakal ve mandalina 2,5, nar 5, kivi 6, ayva 4, patates ve soğan 1,5-2, patlıcan 4 ve karnabahar 5 TL'den satılıyor.



Patates ve soğan satışları azaldı



Esnaf Nuri Çetin ise patates ve soğanın geçen senelere göre fiyatlarının düşük olmasına rağmen satışların az olmasından yakınarak şunları söyledi:



"Fiyatlarımız çok uygun, patates 1,5 TL, Soğan 2 TL, bundan geçen sene bahsetmiş olursak patates 6 liraydı, soğan 8 liraydı, ama satışımız çok güzeldi. Bu sene fiyatlarımız patates 1,5 TL, Soğan 2 lira ne alıcı var ne satıcı var. Bu sene patates soğan ucuz."



"Daha ucuz fiyatlar olursa aile geçimi daha kolay olur"



Pazar alışverişine çıkan ancak fiyatları yüksek bulduğu için yeteri kadar ürün alamadığından derat yakınan vatandaşlardan Ahmet Canbaz, "Fiyatlar çok pahalı. Sebze türleri çok pahalı, patates, soğan gibi onlar falan çok pahalı. Fiyatlar biraz düşse, şimdi bir asgari ücretle çalışan bir insan için her hafta 100 TL Pazar parası çok fazla. Bunların olmaması lazım. Daha ucuz fiyatlar olursa, aile geçimi daha kolay olur" dedi.



Pazara çıkan bir çok vatandaş tıpkı Canbaz gibi fiyatların pahalılığından şikayet etti. - DENİZLİ